"Списки партий напоминают просроченную колбасу с перебитым сроком годности"

Нынешние партийные списки напоминают просроченную колбасу, на которой перебили срок годности. Старые, не оправдавшие ожидания кандидаты, снова пытаются пролезть в ЖК. Неудивительно, что люди, чувствуют себя обманутыми, а в обществе растет негодование. Об этом VB.KG сообщил эксперт Нурлан Алиев.

Он напомнил, что нынешний созыв был наиболее критикуемым за всю историю существования независимого ЖК. Граждане были настолько недовольны его работой, что в Интернете появлялась одна петиция за другой в пользу досрочного роспуска парламента.

- Причем, за несколько часов такие "запросы" набирали до тысячи подписей. Как только избиратели не называли действующий ЖК – "ручным" и "сопливым". И вот когда критика достигла своего эпогея, у граждан появилась надежда на преобразования и изменения. Но что они видят? В списках более 85 процентов кандидатов от партий – прежние лица нардепов. Единственное, что поменялось – название политобъединений и то не всех. Понятное дело, что это вызывает у народа чувство негодования. Поэтому, сложно прогнозировать, как среагируют кыргызстанцы на "новые" лица в VII созыве ЖК после 4 октября. На мой взгляд, сценарий не очень оптимистичный, - резюмировал Нурлан Алиев.

Напомним, в КР идет активная предвыборная агитация. День голосования в новый созыв парламента страны назначен на 4 октября.