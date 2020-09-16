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Кыргызстан вновь ожидает ряд громких арестов?

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- Виктория Гунгер
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В обществе давно существуют претензии к бывшему премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Идет критика и обвинения в его адрес со стороны и общества, и депутатского корпуса. Если уж активизировать борьбу с коррупцией, то делать это стоит с привлечения к ответственности данного экс-премьера. Об этом VB.KG сообщил политолог Марат Казакпаев.

По его словам, находясь на премьерском кресле, Абылгазиев, по сути, ничего не сделал для страны. Особенно это хорошо видно по ситуации с пиком коронавируса.

- Напротив, он даже ухудшил ситуацию в Кыргызстане и в социальном, и в экономическом плане. За это он обязан понести наказание. Поэтому, в ближайшее время, возможно, КР стоит ожидать ряда громких арестов, - отметил Казакпаев.

По мнению политолога, хотя Абылгазиев и нынешний глава КР очень долго вместе работали, надо смотреть фактам в лицо.

- По-хорошему, ему давно надо было добровольно подать в отставку. Но он решил стать рекордсменом по нахождению на должности. При этом, практически не работая. Отчет правительства вызывал лишь раздражение. Абылгазиеву нужно отвечать за свои ошибки, - считает Казакпаев.

Политолог напомнил, что в парламенте рассматривается новый проект по антикоррупционной политике на ближайшие годы.

- Больше всего в нем прописано "претензий" к чиновникам Кыргызстана. Новая антикоррупционная стратегия еще больше усилит борьбу президента в этом направлении. Что же касается Космосбека Чолпонбаева, то в период пандемии огромная ответственность легла на систему здравоохранения. Из-за нехватки лекарств, отсутствия СИЗ умерло много людей. Гуманитарная помощь, приходившая в страну – марлевые повязки, медицинские маски, ИВЛ и т.д. не доходила до больниц. Думаю, в этом есть прямая вина Чолпонбаева, - подчеркнул Казакпаев.

Правительство не было готово к волнам коронавируса, это будет урок всем последующим премьерам и кабминам.

- Помимо Чолпонбаева и Абылгазиева в этой цепочки несомненная ответственность лежит на вице-премьер-министре Алтынай Омурбековой и ряде других чиновников. Они, несомненно, должны нести ответственность, в том числе, уголовную. И если президент поставил вопрос о новой антикоррупционной стратегии, никого не надо жалеть, - добавил Марат Казакпаев.


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URL: https://www.vb.kg/392051
Теги:
ГКНБ, гуманитарная помощь, коррупция, правительство, уголовная ответственность, эпидемия, политика, Космосбек Чолпонбаев, Мухаммедкалый Абылгазиев, Арест
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