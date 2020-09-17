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Дело полицейского с участием кыргызстанца рассмотрят присяжные

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- Евгений Денисенко
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Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Смирнов, как сообщают российские СМИ, подозревается в убийстве одного стража порядка и ранении другого, что произошло в присутствии трудового мигранта из Кыргызстана.

Эта трагедия разыгралась вечером 18 сентября 2019 года в московском метро, в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". Старший прапорщик УВД столичного метрополитена Алексей Смирнов был остановлен сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) Ранее они установили наблюдение за ним по подозрению в поборах с иностранных граждан. И после предположительно очередного такого случая, когда Смирнов, как заявляется, получил 2 тысячи рублей от приезжего из Кыргызстана, вошли вслед за ними обоими в служебное помещение.

Однако в момент проверки полицейский неожиданно выхватил пистолет и начал стрельбу. В результате старший лейтенант Максим Веялко погиб на месте, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оперативно задержанный Смирнов на допросе заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").

Следствие и суд проходят без кыргызстанца, который, по некоторым данным, ранее покинул Россию. Арест Алексея Смирнова продлевался из-за пандемии, вследствие чего он не был доставлен в зал суда. И вот теперь судебный процесс продолжится с участием присяжных заседателей, отбор коллегии которых назначен на 12 октября.

Адвокаты обвиняемого заявили, что сторона защиты обнародует в ходе заседаний суда видеоматериалы, которые подтверждают незаконность действий сотрудников УСБ. И доказывают, что это было не что иное, как провокация взятки.


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URL: https://www.vb.kg/392056
Теги:
МВД, суд, Москва
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