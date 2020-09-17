Такого трамвая в мире еще нет

Первый в мире цифровой трамвай на рези-новых шинах (DRT), разрабо-танный и произведенный CRRC, стал изюминкой выставки в Шанхайском международном конференц–центре.

В транспортном средстве был использован метод цифрового орбитального наведения с электромагнитной маркировкой, визуальной навигацией и спутниковой навигацией в качестве дополнительной, что позволяет точно определять местонахождение транспортного средства в реальном времени и управлять каждым колесом для вращения в соответствии с маршрутом. Магниты находятся внутри дорожного покрытия, и транспортное средство следует по этой "магнитной дорожке", так что нет необходимости прокладывать рельсы, и траектория трамвая не влияет на движение других транспортных средств. Трамвай может перевозить 302 пассажира и развивает максимальную скорость 70 километров в час.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа