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Такого трамвая в мире еще нет

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- Нина Ничипорова
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Первый в мире цифровой трамвай на рези-новых шинах (DRT), разрабо-танный и произведенный CRRC, стал изюминкой выставки в Шанхайском международном конференц–центре.

В транспортном средстве был использован метод цифрового орбитального наведения с электромагнитной маркировкой, визуальной навигацией и спутниковой навигацией в качестве дополнительной, что позволяет точно определять местонахождение транспортного средства в реальном времени и управлять каждым колесом для вращения в соответствии с маршрутом. Магниты находятся внутри дорожного покрытия, и транспортное средство следует по этой "магнитной дорожке", так что нет необходимости прокладывать рельсы, и траектория трамвая не влияет на движение других транспортных средств. Трамвай может перевозить 302 пассажира и развивает максимальную скорость 70 километров в час.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/392057
Теги:
Китай
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