Двойной риск, или Почему так важно сделать прививку против гриппа

Пока весь мир борется с коронавирусом, приближается время борьбы и с гриппом, сезонный подъем заболеваемости которым приходится на осень и зиму. Что ждать от гриппа в этом году? Тем более что он будет, говорят, каким–то новым. Чем грипп нынешнего сезона будет отличаться от своих предшественников? За ответами на этот и другие вопросы наш корреспондент отправилась к начальнику управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динагул Оторбаевой.

- В предстоящем осенне–зимнем сезоне в Кыргызстан придут штаммы вируса гриппа типов А и В, три из них являются новыми. Речь идет о разновидностях вируса, от которых население еще не прививалось и, естественно, не имеет, как мы говорим, популяционного иммунитета, - говорит она.

Откуда берутся такие прогнозы?

- Эксперты ВОЗ мониторят распространение вирусов гриппа по всему миру. Информация, приходящая из разных стран, в том числе и из Кыргызстана, обобщается. И ВОЗ выдает прогноз: какие именно штаммы с наибольшей вероятностью будут циркулировать осенью–зимой–весной. Такой прогноз выдается в конце февраля.

И какие это вирусы гриппа? И в чем их новизна?

- Есть три вида гриппа - А, В и С. Мы ожидаем грипп А (Гонконг Н3N2), А (Гавайи H1N1), В (Пхукет, линия Ямагата) и В (Вашингтон, линия Виктория). Грипп Н3N2 (Гонконг) протекает более тяжело у пожилых людей, у которых уже немало разных заболеваний. Грипп В циркулирует у нас каждые два–три года. Он менее агрессивен. Если помните, мы в прошлом году не закрывали ни одну школу. Люди, конечно, болеют, но тяжелых течений и осложнений не наблюдается. Разумеется, если больные вовремя обратились к врачу, соблюдают его предписания. Но, повторяю, по сравнению с гриппом А (H3N2) он менее агрессивный.

Однако напоминаю, что любой сезонный грипп чреват опасными осложнениями - вплоть до летального исхода. И поскольку от гриппа прививки уже есть, то, как говорится, грех не воспользоваться возможностью избежать рисков.

Как я поняла, Динагул Сатаровна, прививку обязательно нужно делать?

- Я настоятельно рекомендую сделать в этом году прививку от гриппа. Его штаммы, как я уже сказала, совершенно новые, они отличаются от циркулировавших в прошлом году. А это говорит о том, что большинство населения не имеет к ним иммунитета, не защищено от них.

Тем более что мы не освободились от коронавируса, и это еще один повод для волнения. Никто точно в мире не может сказать, как он поведет себя дальше. По крайней мере, судя по мировой статистике, уходить коронавирус не собирается. И есть опасения, что мы можем столкнуться с "наложением" двух инфекций - гриппа и коронавируса. Велика верооятность, что грипп может осложнить процесс лечения COVID. И если это произойдет, то как отразится на тяжести заболевания? Пока ни один ученый в мире не может ответить на этот вопрос. Такое сочетание еще не изучено, и описания клинических случаев не было. И пока вакцина от "короны" до нас не дошла, важно защититься хотя бы от гриппа, снизить риск тяжелого течения заболевания. Тем более вакцины от гриппа безопасны и вреда не принесут.

Кстати, о вакцинах. Читатели спрашивают: почему россиян прививают вакциной совигрипп, а мы покупаем у них гриппол плюс? Его прививали нам и в прошлом году. Не старый ли это препарат?

- Производителей вакцин в мире много. Но только после сообщения ВОЗ о штаммах они начинают работать. Образно говоря, информация ВОЗ - это для компаний руководство к действию. Только после этого фармзаводы приступают к наработке антигена для актуального состава вакцин, которые будут применяться в грядущий эпидсезон. Это очень строго контролируется.

Поэтому для нас не имеет значения, где произведены вакцины - в России, Америке, Китае и так далее. Они все включают серотины и по качеству соответствуют именно этому составу.

В этом году тендер выиграла российская вакцина гриппол плюс. Она хорошо зарекомендовала себя на нашем рынке: безопасна, переносится легко. По набору штаммов нынешняя соответствует рекомендациям ВОЗ.

Почему иногда заболевают и те, кто сделал прививку?

- Разновидностей острых вирусных инфекций очень много. Например, по лабораторным данным, мы видим, что только у парагриппа есть четыре вида. Кроме него, регистрируются риновирус, аденовирус, респираторно–синтициальный вирус. Особенно часто они встречаються у детей. И даже если человек получил прививку от гриппа, то это не значит, что он не подхватит другой вид вируса. Но другое дело, что заболевание даже у людей с ослабленным иммунитетом протекает легче, если они сделали прививку. Вакцина однозначно защищает, снижает риск тяжелых осложнений после гриппа. А он может привести к развитию тяжелого состояния и даже к смерти при диабете, болезнях сердца, хронической обструктивной болезни легких. Каждый год в мире от гриппа, точнее, от его осложнений, умирают от 500 до 650 тысяч человек.

Может ли сама вакцина вызвать грипп?

- Не может, поскольку ни в одной не содержится живого вируса. Вакцины против гриппа используются более 50 лет, их получают миллионы людей. И прежде чем начнется производство новой, Национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят ее тщательное изучение. По крайней мере я не помню ни одного случая за свою практику, чтобы после гриппола плюс, например, возникали какие–то негативные явления.

Кому первым начнут проводить вакцинацию?

- Вакцинацию начнут проводить в ЦСМ для лиц, состоящих в группах риска. Это лица с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно–сосудистыми и бронхо– легочными, сахарным диабетом, часто болеющие дети, беременные женщины, лица старше 65 лет и медицинские работники. На вакцинацию медработники будут приглашать людей из этих групп риска. Но если вы к ним относитесь, то можете подойти и сами.

Читатели задают вопрос: надо ли прививать детей и с какого возраста?

- Детей рекомендуется прививать начиная даже с шестимесячного возраста. Но бесплатно прививки делаются только часто болеющим детям, о которых в ЦСМ врачи хорошо осведомлены.

Все остальные горожане, желающие сделать прививку, могут вакцинироваться в частных медцентрах.

Не могу не задать актуальный сегодня вопрос: если человек переболел коронавирусом в легкой степени, то как узнать, остался вирус у него в крови, есть ли антитела?

- Он должен сдать анализы, чтобы знать свой статус, остался ли вирус в крови.

Кстати, хочу сказать, что нет ни одного научного подтверждения, что вирус в крови человека сохраняется в течение 14 дней, как все думали, особенно в начале эпидемии. Человек, который получил лечение, выздоравливает, у него образуются защитные антитела - это иммуноглобулин G. Но пока нет достоверных данных, как долго он будет защищать человека. Но он точно вырабатывается, и это мы видим по лабораторным данным. Причем максимально антитела начинают "работать" на четвертый–пятый месяц.

Как известно, антитела, которые выработались против какой–то инфекции, через какое–то время теряют свою силу. Мы рекомендуем вакцинироваться от гриппа ежегодно, так как вирус часто мутирует, и состав вакцин ежегодно меняется.

Сейчас многие говорят, что перенесли коронавирус в легкой форме. А как знать, был ли это коронавирус или обычная простуда. Температура, головная боль, понос и многие другие симптомы характерны практически для любой вирусной инфекции.

- Чтобы выяснить, действительно ли человек переболел коронавирусом, он должен сдать иммуноферментный анализ на COVID–19 (ИФА). Он подтвердит или опровергнет первоначальный диагноз. Если выявят иммуноглобулин М, то у человека есть вирус в крови. Если обнаружится в анализах иммуноглобулин G, то, значит, человек перенес вирус и у него выработались антитела.

Если ни антител, ни вируса не выявлено, то значит, человек здоров и никогда не болел коронавирусом. И главная его задача - не заболеть. Для этого надо соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и масочный режим.

Страна планирует закупать вакцину против коронавируса?

- Минздрав готовит заявку на получение вакцины.