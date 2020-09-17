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Маленький пингвиненок в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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Корейские анимационные фильмы "Арт Одиссия" и "Пороро - маленький пингвиненок" будут транслироваться на телеканале КТРК.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ха Тэ Ек подписал лицензионное соглашение с Жайнак Усен уулу, директором Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (КТРК) на безвозмездное предоставление корейских анимационных фильмов. В рамках соглашения в Кыргызстане будут представлены две анимации - "Пороро - маленький пингвиненок " и "Арт Одиссия".

"Арт Одиссия" транслируется на канале детских программ "Баластан" КТРК ежедневно в 19.30 начиная со 2 сентября по 7 октября, потом на том же канале будет транслироваться "Пороро - маленький пингвиненок".

В рамках проекта правительства Кореи по распространению корейской анимации за рубежом, который поддерживается Министерством культуры, спорта и туризма и Министерством иностранных дел Республики Корея, более чем 80 зарубежными телевизионными станциями по всему миру, предполагается привлечь внимание к корейской культуре и укрепить культурное сотрудничество между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/392059
Теги:
Южная Корея, мультфильм, Кыргызстан, КТРК
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