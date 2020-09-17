Партия "Мекеним Кыргызстан" №4. Как проходят встречи с избирателями

Прошло две недели предвыборной гонки. Впереди еще столько же.

Кандидаты от партии "Мекеним Кыргызстан" поставили перед собой цель побывать во всех уголках нашей страны, чтобы лично рассказать о программе партии избирателям.

Экс-спикер Жогорку Кенеша, Ахматбек Келдибеков, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" в эти дни встречается со своими земляками в Алайском районе Ошской области.

"Партия "Мекеним Кыргызстан" - это партия дел, а не пустых слов и обещаний, - сказал на встрече в селе Жошоолу Ахматбек Келдибеков, - в наших рядах, как совсем молодые политики, только начинающие свой путь, так и те, у кого есть опыт государственной службы. Пожалуй, у нас самая сбалансированная команда по всем критериям".

Встреча не была формальной и не закончилась, вместе с речью Келдибекова. Избиратели живо интересовались партией, ее программой, кандидатами и первыми шагами "Мекеним Кыргызстан" в парламенте. Ахматбек Келдибеков выслушал каждого, ответил на все вопросы. Избиратели долго не хотели отпускать экс-спикера, но Ахматбеку Келдибекову и его соратникам надо было отправляться дальше по агитационному маршруту.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 17.09.2020