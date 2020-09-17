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На объездной дороге столкнулись две легковушки. Погиб ребенок

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- Оксана Гут
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В ДТП на объездной дороге погиб ребенок. Еще 4 человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, авария произошла 16 сентября в 16.08 часов. Автомобили Mazda 626 и Seat столкнулись на 47 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (село Кен-Булун) в Иссык-Атинском районе. От удара одна из машин перевернулась.

В результате столкновения ребенок (его данные уточняются) погиб. Еще 4 человека получили травмы, мужчины 1986 г.р., 1993 г.р., 1985 г.р. и женщина 1960 г.р.

Тело погибшего мальчика забрала "Скорая помощь" до прибытия спасателей.

По предварительным данным, Mazda 626 выехала на встречную полосу из-за технических неисправностей.


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URL: https://www.vb.kg/392061
Теги:
ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, погиб ребенок
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