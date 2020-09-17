Цены на дизель могут резко вырасти в ближайшие недели - Нефтетрейдеры

Цены на дизельное топливо в Кыргызстане могут резко вырасти уже в ближайшие пару недель. Об этом предупреждает Ассоциация нефтетрейдеров.

"Это связано с тем, что согласно фактическим темпам импорта беспошлинные объемы дизельного топлива могут быть исчерпаны уже в сентябре. В этом случае дизтопливо до конца 2020 года будет поступать в республику с уплатой российской экспортной пошлины. В ближайшие месяцы возникает реальный риск повышения цен на дизтопливо", - говорится в сообщении Ассоциации.

Нефтетрейдеры обращались в правительство и в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования с просьбой провести дополнительную корректировку индикативного баланса на текущий год. Кроме того, в госорганы были направлены данные о фактическом потреблении дизельного топлива в республике.

В Ассоциации нефтетрейдеров заявили, что не получили ответа от чиновников.