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Цены на дизель могут резко вырасти в ближайшие недели - Нефтетрейдеры

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- Екатерина Улитина
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Цены на дизельное топливо в Кыргызстане могут резко вырасти уже в ближайшие пару недель. Об этом предупреждает Ассоциация нефтетрейдеров.

"Это связано с тем, что согласно фактическим темпам импорта беспошлинные объемы дизельного топлива могут быть исчерпаны уже в сентябре. В этом случае дизтопливо до конца 2020 года будет поступать в республику с уплатой российской экспортной пошлины. В ближайшие месяцы возникает реальный риск повышения цен на дизтопливо", - говорится в сообщении Ассоциации.

Нефтетрейдеры обращались в правительство и в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования с просьбой провести дополнительную корректировку индикативного баланса на текущий год. Кроме того, в госорганы были направлены данные о фактическом потреблении дизельного топлива в республике.

В Ассоциации нефтетрейдеров заявили, что не получили ответа от чиновников.


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URL: https://www.vb.kg/392062
Теги:
цены, Кыргызстан, дизтопливо, нефтепродукты
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