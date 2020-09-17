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В Казахстане вспышка птичьего гриппа

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- Виктория Гунгер
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Вспышка птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области, пишет Zakon.kz.

В Минсельхозе РК подтвердили, что с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов.

В настоящее время проводится уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.

- Специалисты и ученые считают, что опасное заболевание может распространяться при помощи диких перелетных птиц. Введены ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области РФ, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/392063
Теги:
грипп, Казахстан, импорт, эпидемия, Кыргызстан
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