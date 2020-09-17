Погода
$ 78.86 - 79.11
€ 92.80 - 93.95

Турция окажет Кыргызстану финансовую помощь

242  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях обеспечения прозрачности выборного процесса Турция намерена оказать финансовую помощь Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба посольства Турции в Кыргызстане.

По данным пресс-службы, Турцией будет предоставлена следующая помощь:

- В целях оцифровки процесса проведения выборов для обеспечения прозрачности и надежности, по запросу КР о финансовой помощи для приобретения устройства идентификации избирателя, автоматической урны для голосования и оборудования, состоящего из мониторов, со стороны Республики Турция будет оказана поддержка в размере 100.000 (ста тысяч) долларов США.

- При содействии Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации (TİKA/ТИКА), в рамках "Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов", в рамках сотрудничества Главного Управления Полиции Министерства Внутренних Дел Турции и Министерства Внутренних Дел Кыргызстана в 2020 году в период с 7 по 10 сентября был проведен "Тренинг по безопасности на выборах" для 21 сотрудника правоохранительных органов Кыргызстана.

- Кроме того, в связи с проведением парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября 2020 года предусматривается участие граждан Турции в ограниченной миссии, основанной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/ БДИПЧ, и в "Международной миссии по наблюдению за выборами", основанной Тюркским Советом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392066
Теги:
выборы, Турция, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  