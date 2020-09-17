Турция окажет Кыргызстану финансовую помощь

В целях обеспечения прозрачности выборного процесса Турция намерена оказать финансовую помощь Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба посольства Турции в Кыргызстане.

По данным пресс-службы, Турцией будет предоставлена следующая помощь:

- В целях оцифровки процесса проведения выборов для обеспечения прозрачности и надежности, по запросу КР о финансовой помощи для приобретения устройства идентификации избирателя, автоматической урны для голосования и оборудования, состоящего из мониторов, со стороны Республики Турция будет оказана поддержка в размере 100.000 (ста тысяч) долларов США.

- При содействии Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации (TİKA/ТИКА), в рамках "Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов", в рамках сотрудничества Главного Управления Полиции Министерства Внутренних Дел Турции и Министерства Внутренних Дел Кыргызстана в 2020 году в период с 7 по 10 сентября был проведен "Тренинг по безопасности на выборах" для 21 сотрудника правоохранительных органов Кыргызстана.

- Кроме того, в связи с проведением парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября 2020 года предусматривается участие граждан Турции в ограниченной миссии, основанной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/ БДИПЧ, и в "Международной миссии по наблюдению за выборами", основанной Тюркским Советом.