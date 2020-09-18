Талантливая художница Эльза Тасу мечтает покорить мировой кинематограф

Бишкекчанка Эльза Тасу всерьез увлечена созданием интерьерных картин и кайфует от написания портретов. В интервью VB.KG неординарная юная художница, еще только выбирающая свой жизненный путь, рассказала о том, почему не пишет на заказ, а образование решила получать за рубежом.

Эльза, в школьные годы вы играли в довольно известном в городе театре "Маугли". Семь лет занимались фортепиано в Центральной детской музыкальной школе имени Шубина. А изобразительное искусство в вашу жизнь когда пришло?

- Наверное, оно всегда в ней присутствовало. В кукольном театре прежде чем сделать какую-нибудь куклу мы много эскизов рисовали. Потом я просто рисовала для себя, не посещая специализированную школу или кружок. Последние два года, правда, ходила в Художественную студию Дарьи Клименко, но сейчас вновь рисую сама.

Вы создаете интересные интерьерные картины. Почему выбрали именно это направление?

- Не знаю. Возможно, с прицелом на будущее. На этом можно неплохо зарабатывать. Но пока я рисую лишь для себя, близких, друзей. Словом, ничего с этого не имею. И в нашей стране, к сожалению, люди не очень-то ценят такие вещи. Если заказывают что-то художнику, потом могут не заплатить, или ищут предлог скинуть цену, о которой договаривались ранее. Даже когда остаются полностью довольны результатом, могут просто исчезнуть и не забрать картину. Сужу сейчас по моему педагогу, которая с этим сталкивалась.

Вообще же интерьерные картины – это такой простор для фантазии автора. Благо работает художник по большей части маслом или акрилом. Испортить подобную картину сложно.

Но создать интерьерную картину для совершенно незнакомого человека, наверное, очень сложно. Ведь, если дом – это отражение хозяина, то произведения, его украшающие, должны быть ему очень близки?

- Ну, человек может сам объяснить, что конкретно ему нужно. Но, конечно, не зная того, для кого работаешь, написать картину сложно. Тут нужно думать. Люди разные бывают. Можно остановиться на абстракции. Это не страшно, и не плохо. Абстракция не дает четких понятий, и интерпретировать ее можно по-разному, придумать все, что угодно. Если же делаю что-то для знакомых, друзей, уже знаю их предпочтения, цветовую гамму. Здесь все намного проще.

А любимая тема у вас есть?

- Люди. Я все-таки больше всего люблю рисовать людей. Кстати, раньше я их мало рисовала. Это тяжело. Но у меня свой, авторский взгляд, как именно я вижу человека. Особенно люблю рисовать лица. Акцент делаю на глаза, через них стараюсь все передать.

Рисование для вас давно гораздо больше, чем просто хобби. А как близкие относятся к этому увлечению?

- Близкие меня поддерживают. Родителям нравится. Но, учитывая религию (мы – мусульмане), некоторая цензура все же есть. Не могу, например, изобразить человека даже частично раздетым. И хотя рисовать могу, что хочу и кого хочу, контроль с отцовской стороны присутствует. Думаю: "Эту картину ему не надо показывать – не понравится!". Например, когда рисую мужские портреты, он меня всегда спрашивает: "Зачем? Кто это?".

Будущую профессию выбрали?

- Мне бы хотелось заниматься дизайном, или чем-то связанным с архитектурой. Если остановлюсь на этом направлении, смогу не только дома сама проектировать, но и предлагать заказчику собственные картины, не нанимая других людей. Мне также нравится ландшафтный дизайн.

Хочу попробовать себя в мультипликации. К сожалению, здесь такую специальность получить я не смогу, поэтому в планах поехать учиться в Соединенные Штаты. Я там была не раз: гостила у родственников, жила какое-то время, занимались профессиональным плаваньем, участвовала в соревнованиях.

3D-дизайн мне также интересен. На курсах графического дизайна мы делали очень хорошие проекты. Я понимаю, что мир все больше и больше уходит в виртуальное пространство. Но… Мой педагог по рисованию сказала однажды: "Эльза, не забывай, что бы ни происходило, как бы не менялся мир и окружающая действительность, все равно то, что сделано человеческими руками, цениться будет всегда!".

Эльза, а мечта у вас есть?

- Стать кинорежиссером! Снимать фильмы! Кино – большое искусство. Мне очень интересна эта сфера. Кто и что делает? Как ставится свет? Любая мелочь здесь имеет значение. И я хочу в этой сфере поработать.

Почему-то с детства нам говорят: "Хорошо, если вы станете врачами!" или "Эта профессия более востребованная!". Взрослые зачастую не учитывают того, что действительно хочет ребенок, что его интересует на самом деле. Вот я с трех лет на сцене. Ходила на танцы. Играла на пианино. Я открыта именно к этому. Поэтому в любом случае дело моей жизни будет связано с творчеством.