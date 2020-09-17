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Проплаченные протесты. Эксперт из Белоруси о реальном положении в стране

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- Виктория Гунгер
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В глобальной игре соцсети превращаются в мощнейший инструмент политического влияния. Есть определенные вывески и сформированная сеть управления. А под нее – источники финансирования. Об этом в рамках видео конференции "Социальные сети, как инструмент политического влияния" заявил белорусский эксперт Семен Уралов.

Он рассказал, что перед протестами в Беларуси пошла мода на определенную символику.

- Плохого в ней ничего нет. Но окна Овертона сделали свое дело. Если раньше бело-красный флаг воспринимали, как пособников фашистов, сейчас носят, как символ освобождения от режима Лукашенко. Начиналось все с женщин, которые ходили с лозунгом "Нет насилию!". Потом через управляемые Telegram-каналы к ним присоединилась символика. Сформировалась масса, которая теперь ходит по улицам и работает. "Сковырнуть" Лукашенко у них, конечно, не получилось. Но вся эта ситуация ударила по экономике. Сейчас оппозиция, которая находится за границей, грозит Лукашенко международными правовыми судами, - поясняет Беляков.

Он отметил, что ранее его, как специалиста, удивляло, как в Беларуси активно развивались криптовалюты.

- В настоящее время финансирование протеста в основном идет через криптокошельки. Многие IT стали источниками финансирования. При этом убрать руководящее звено в Telegram-каналах просто невозможно. Это хорошо видно по протестующим. Например, в Беларуси в толпе управление доходило до того, что люди получали сигнал с телефона идти в другую сторону, - отмечает Беляков.

Эксперт высказал мнение, как с этим бороться.

- Развивать свои средства коммуникации. Только прямые фирмы, только диалоги и информационно-разъяснительная позиция. Правда, настораживает, что такие операции не делаются без поддержки на территории страны со стороны руководства, чиновников, экспертов. Удивительно, сколько людей у нас в этой ситуации "переобулось". Сейчас они пытаются вернуться назад, так как информация о победе оппозиции оказалась не соответствующей действительности. Важно, что в этой ситуации в стране "посыпалось" телевидение, МИД и небольшие чиновники. К счастью, все вовремя было взято под контроль, - подчеркнул Беляков.

Эксперт считает, что на белорусском кризисе нужно учиться всем странам, а белорусам развивать свой иммунитет.

- Эти технологии однозначно дальше будут использоваться. Страшно другое, что противная сторона все равно осталась в выигрыше, спровоцировав кризис, - подчеркнул Беляков.

Напомним, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/392077
Теги:
Беларусь, валюта, митинг, НПО, Кыргызстан, политика
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