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В Баткенской области общепиты закрылись после нескольких предупреждений

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- Бакыт Басарбек
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В Баткенской области продолжаются рейдовые мероприятия. На основании совместного рейда со стороны местных властей, центра санэпиднадзора и ветеринарных служб были проведены проверки общественного транспорта, пунктов питания и мясопереработки на соблюдение санитарных требований. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Ранее была проведена разъяснительная работа, несмотря на предупреждение, в ряде заведений общественного питания из-за невыполнения санитарных требований закрылись.

По итогам рейдов составлено 14 протоколов, наложено штрафов на сумму 50 тыс. сомов. В целях усиления контроля, рейдовые мероприятия проводятся ежедневно.


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URL: https://www.vb.kg/392080
Теги:
Баткенская область, Госсанэпиднадзор, кафе, Кыргызстан
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