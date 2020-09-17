В Баткенской области общепиты закрылись после нескольких предупреждений

В Баткенской области продолжаются рейдовые мероприятия. На основании совместного рейда со стороны местных властей, центра санэпиднадзора и ветеринарных служб были проведены проверки общественного транспорта, пунктов питания и мясопереработки на соблюдение санитарных требований. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Ранее была проведена разъяснительная работа, несмотря на предупреждение, в ряде заведений общественного питания из-за невыполнения санитарных требований закрылись.

По итогам рейдов составлено 14 протоколов, наложено штрафов на сумму 50 тыс. сомов. В целях усиления контроля, рейдовые мероприятия проводятся ежедневно.