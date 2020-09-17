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"Соцсети стали инструментом влияния на сознание людей"

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- Виктория Гунгер
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Соцсети стали инструментом психологического и идеологического влияния на подсознание людей, особенно молодежи. И много лет используются для формирования протестного потенциала. Об этом в рамках видео конференции "Социальные сети, как инструмент политического влияния" заявил директор фонда "Евразийцы-новая волна" Владимир Лю.

Он отметил, что в настоящее время социальные сети для молодежи заменяют СМИ в качестве канала получения информации.

- В соцсетях молодежь проводит практически полжизни. Они там учатся даже ведению бизнеса. Поэтому, мы не можем закрыть доступ к соцсетям. Одна только попытка контролировать борьбу с фейками подняла серьезную бурю в обществе. А депутаты, предложившие подобный законопроект, объявлены чуть ли не врагами народа. Нужно искать другие способы переориентировать молодежь, - подчеркнул Владимир Лю.


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URL: https://www.vb.kg/392082
Теги:
митинг, молодежь, население, социальные сети, Кыргызстан
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