Погода
$ 78.86 - 79.11
€ 92.80 - 93.95

"С народом надо общаться. Тогда мессенджеры не будут направлять митинги"

175  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежь - эта активная политическая среда. Если западные проекты активно используют ее, почему не могут это делать официальные, чтобы привлечь на свою сторону. Тем более, идет борьба за умы. Об этом в рамках видео конференции "Социальные сети, как инструмент политического влияния" заявил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что вакуума не бывает, его обязательно кто-то займет, и власть должна это понимать.

- Напомню, хорошо использовали соцсети и в "Арабской весне", революциях в Египте. Соцсети были и будут всегда. Дело не в открытых оппозицией телеграмм-каналах, а в том, что, скажем, в том же режиме Лукашенко сидят угодливые чиновники, которые "топорную" информацию навязывали своему населению. Соцсети же выполняли социально-политический заказ, разговаривая с населением на понятном языке. Сейчас выводы из белорусского политического кризиса должны быть сделаны теми, кто отвечает за идеологию и в России, и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Беларуси - с народом надо общаться. Тогда не будут мессенджеры направлять митинги, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Напомним, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392083
Теги:
митинг, молодежь, население, социальные сети, Кыргызстан, политика, власть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  