"С народом надо общаться. Тогда мессенджеры не будут направлять митинги"

Молодежь - эта активная политическая среда. Если западные проекты активно используют ее, почему не могут это делать официальные, чтобы привлечь на свою сторону. Тем более, идет борьба за умы. Об этом в рамках видео конференции "Социальные сети, как инструмент политического влияния" заявил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что вакуума не бывает, его обязательно кто-то займет, и власть должна это понимать.

- Напомню, хорошо использовали соцсети и в "Арабской весне", революциях в Египте. Соцсети были и будут всегда. Дело не в открытых оппозицией телеграмм-каналах, а в том, что, скажем, в том же режиме Лукашенко сидят угодливые чиновники, которые "топорную" информацию навязывали своему населению. Соцсети же выполняли социально-политический заказ, разговаривая с населением на понятном языке. Сейчас выводы из белорусского политического кризиса должны быть сделаны теми, кто отвечает за идеологию и в России, и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Беларуси - с народом надо общаться. Тогда не будут мессенджеры направлять митинги, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Напомним, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".