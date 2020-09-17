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Президент рассказал о принятых мерах по борьбе с коррупцией

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- Бакыт Басарбек
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"Активная реализация антикоррупционных мер позволила нашей стране улучшить свои позиции в международных рейтингах по борьбе с коррупцией. За последние два года мы улучшили рейтинг страны на 9 позиций, поднявшись со 135-го на 126-е место", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, на очередном заседании Совета безопасности Кыргызской Республики.

Глава государства остановился на тех мерах, которые были предприняты в борьбе с коррупцией.

"В частности, был отменен срок давности привлечения к уголовной ответственности за коррупцию. На практике стали применяться правила уголовной ответственности за незаконное обогащение. В отношении должностных лиц, законность доходов и расходов которых была поставлена под сомнение, было зарегистрировано 18 досудебных производств. На сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов наложены запреты и ограничения. Сотрудникам правоохранительных органов была предоставлена возможность увольнять своих сотрудников за проступки и не допускать совершения ими коррупционных преступлений. Приняты Законы "О конфликте интересов" и "О защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях". В срочном порядке разработаны необходимые законопроекты и отправлены в Жогорку Кенеш. Некоторые из них депутаты успели принять. Надеюсь, остальные законопроекты поддержит новый парламент", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Эти законы, как отметил Глава государства, являются важным механизмом борьбы с коррупцией в государственных и муниципальных органах.

Президент в очередной раз заявил, что цифровизация - наиболее эффективный инструмент борьбы с коррупцией, сводящий к минимуму контакты между чиновником и гражданином в сферах оказания государственных услуг.

"В рамках цифровизации страны ведется автоматизация государственных услуг. Таким образом мы устраняем человеческий фактор - первопричину коррупции в государственных органах, оказывающих услуги гражданам и юридическим лицам. Мы внедрили электронную подачу налоговых деклараций государственными и муниципальными служащими. Все окончательные реквизиты деклараций публикуются на сайте налоговой службы. Теперь каждый гражданин может их увидеть и поучаствовать в выявлении чиновников, расходы и доходы которых не соответствуют действительности. Мы автоматизируем госзакупки и исключаем коррупционные риски в этих процессах. Это положительно скажется на развитии конкуренции в бизнесе и повысит прозрачность использования бюджетных средств", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент также подчеркнул продолжающиеся плановые работы по повышению прозрачности государственной службы.

"В частности, наша страна присоединилась к инициативе "Открытое правительство". Реализация этого проекта идет полным ходом. В 36 государственных учреждениях существуют общественные советы, которые помогают бороться с коррупцией, участвуя в принятии решений по управлению. Наряду с повышением прозрачности и подотчетности судебных, надзорных и правоохранительных органов улучшаются и их социальные гарантии. В целях создания условий для справедливого и добросовестного выполнения своих обязанностей сотрудникам правоохранительных органов увеличена заработная плата", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392087
Теги:
борьба, коррупция, президент, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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