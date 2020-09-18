Выпускник КРСУ стал "Лидером России"

Выпускник магистратуры и аспирантуры кафедры мировой экономики факультета международных отношений Кыргызско–Российского Славянского университета, а ныне руководитель налоговой практики юридической фирмы в Казани Закир Абдрашитов стал победителем суперфинала конкурса "Лидеры России–2020".

Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и компетенций.

Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал вышли 300 участников. По итогам же выявлено более 100 победителей.

Конкурс "Лидеры России–2020" прошел в подмосковном Солнечногорске. Он является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.