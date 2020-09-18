Суусар Сагымбаева: В голову не пришло прятаться от ковида

В указе президента Сооронбая Жээнбекова о награждении врачей за вклад в борьбу с коронавирусом говорится: "За самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией". В этих словах и боль, и гордость за то, что в нашей стране есть такие люди, которые мужественно отбивали атаки коронавируса, рискуя своим здоровьем, жизнью. Среди них - заместитель директора Центра семейной медицины в Оше Суусар Сагымбаева. Ей присвоено высокое звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики".

Ошские мобильные бригады, работу которых день и ночь координировала Суусар Акимовна, без преувеличения, спасли город от распространения коронавируса, сдержали его натиск. Конечно, в те "черные" дни, особенно июнь и июль, как прозвали в народе эти два летних месяца, боролся весь Ош - городские власти и службы, добровольцы–волонтеры. Но больше всего досталось медицинским работникам, которые ежеминутно воевали с душманом. Так метко назвала Суусар Акимовна противника, принесшего в нашу страну столько горя и боли.

- И если другие враги хоть как–то выдают свое присутствие и их можно прицельно уничтожать, то этот душман опаснее и страшнее. Поскольку он невидим, убивает и поражает исподтишка, не знаешь, в каком месте рванет, - пояснила Суусар Акимовна.

Количество звонков сразу после отмены ЧС в мае стало возрастать в геометрической прогрессией. Люди чуть успокоились, расслабились во время карантина и легко становились жертвами душмана–коронавируса.

Мобильные медицинские бригады Сагымбаевой, так именно, по словам коллег Суусар Акимовны, говорили в городе, беспрерывно колесили по улицам, с одного вызова мчались на очередной в другом конце Оша. Медики за время эпидемии, а точнее, за последние месяца три, совершили почти десять тысяч вызовов. Это помимо бригад "скорой помощи". И можно, наверное, уже по этим фактам представить, с какой агрессивной силой обрушился на Ош ковид.

И только, как очень верно подмечено в указе президента, самоотверженность, стойкость и гражданская преданность врачей спасли жизни тысяч заболевших горожан. И помощь мобильных бригад в этой борьбе, как теперь мы все осознали, просто неоценима. Без них, а точнее, без четкой, продуманной организации экстренных выездов координатором Сагымбаевой в этой ожесточенной, без преувеличения, схватке, ковид еще долго бы сопротивлялся и натворил больше бед.

- Моих коллег - директора ЦСМ, других заместителей бросили на другие ответственные участки. На мне остался город. И в этой ситуации надо было действовать грамотно, без промедления. Я понимала, что любой мой просчет, задержка в решении какой–то проблемы даже на день–два (а их было много) обернутся для кого–то трагедией.

Наверное, в силу своей профессии я всегда помню, что принимаю решение, от которого зависит жизнь больного, а тогда их было сотни, нуждающихся в нашей помощи. Надо было еще максимально защитить и членов бригад, которые на каждом вызове подвергались риску заражения и жили в постоянном напряжении и стрессе, - вспоминает с волнением доктор Сагымбаева. - И у меня, как координатора, рабочий день длился бесконечно. Это безумная, поверьте, ответственность.

В те "черные" дни в стране не хватало не только лекарств, защитных средств, но и медработников. Не каждый врач, медсестра или водитель способны были пойти на риск заражения опасным вирусом, и уж тем более немногие рвались работать в мобильных бригадах медицинской помощи. Но в Оше с этим проблем не было. То ли авторитет Суусар Акимовны, то ли ее дар убеждения, а скорее и то и другое, ее твердое: "Кто, если не мы, коллеги?" действовали магически. Пятнадцать бригад - двенадцать дневных и три ночные - были сформированы в считанные дни. Водителями в этих бригадах вызвались работать врачи, сотрудники службы охраны, у которых свои машины. Для водителей Суусар Акимовна "выбила" ежедневные двести сомов за амортизацию их личного транспорта. Машины гоняли по городу практически безостановочно.

По словам Суусар Акимовны, помогло и то, что руководство ЦСМ оказалось, без преувеличения, провидцем и поступило очень мудро, закупив в конце прошлого года большое количество масок, антисептических средств и четыреста многоразовых противочумных костюмов. И на первое время, когда отовсюду доносилось, что нет масок, средств защиты, мобильные бригады были ими обеспечены.

Она же организовала практические учения по использованию защитных костюмов. Специалисты–эпидемиологи по ее настоянию расписали полагающиеся по протоколу процедуры, от точного соблюдения которых зависела жизнь больных и самого персонала бригад.

О своей безопасности думать было некогда.

- Душман, наверное, боялся со мной связываться, обходил стороной, - смеется доктор Сагымбаева. - И честно сказать, страшно было в первые два–три дня, потом страх притупился, что ли, собрала волю в кулак и бросилась "в бой", на подмогу своим коллегам.

Да и бояться, как она говорит, было некогда, мысли постоянно были заняты одним: как помочь другим.

При поддержке мэрии города Сагымбаева организовала для врачей мобильных групп бригад горячее питание и полноценный отдых. Каждая группа работала 14 суток, а после смены еще семь дней находилась в обсервации. Она видела, что люди после дежурства валились с ног от усталости - физической и психологической, работали на износ. И нельзя никому из них было вырваться на волю. Неделями они не видели свои семьи.

- Не всегда, конечно, удавалось найти полное взаимопонимание с начальниками разных служб, - дипломатично говорит Суусар Акимовна. - Но если от решения какого–то вопроса зависела работа бригад и безопасность людей, которые, я видела, готовы погибнуть, чтобы остановить эпидемию, то не отступала. Убеждала и доказывала, но своего добивалась.

- Суусар Акимовна, но вы могли и не взваливать на себя, как вы сказали, безумную ответственность. Могли же отказаться, когда вам предложили возглавить этот сложный участок? - спрашиваю я доктора Сагымбаеву. - Вы же сами были в группе риска.

- Как отказаться! - совершенно искренне воскликнула она.

Мне показалось, что мой вопрос даже обидел ее.

- Прятаться дома, когда мои коллеги воюют с этой заразой! Да мне такое даже в голову прийти не могло! Я - врач. И по долгу службы, да и чисто по–человечески, не могла поступить иначе, - решительно и твердо ответила Суусар Акимовна.

Рассматривая ее фотографии, я увидела Суусар Акимовну в защитном костюме возле санмашины.

- Да, и самой приходилось выезжать. В самый пик эпидемии каждый врач был на вес золота, - пояснила она, заметив мое удивление, и добавила с улыбкой: я доктор с пятого класса.

Именно с пятого класса она мечтала стать врачом и непременно лечить детей.

- Мой дед был почтальоном. И я помогала ему рассортировывать газеты и журналы, среди которых был журнал "Здоровье", который, помню, брала в руки с каким–то трепетом. Конечно, многого не понимала из прочитанного, но фотографии врачей были для меня как иконы, - вспоминает со смехом моя собеседница. - Подружки читали журнал "Вокруг света", а я - "Здоровье".

И после окончания школы она подала документы в медицинский институт.

- Наверное, на лбу у меня было написано: хочу быть врачом, все экзамены сдавала уверенно, с каким–то рвением и твердым убеждением, что буду учиться в этих стенах. Они для меня родными стали, как только я переступила порог мединститута, - сказала Суусар Акимовна. - И, как в песне поется, если б снова начать, я бы выбрала опять эту прекрасную профессию.

36 лет назад счастливый детский доктор с заветным дипломом вышла из стен альма–матер и начала лечить ребятишек. В начале 2000–х прошла подготовку и стала семейным врачом. В разные годы возглавляла лечебные организации в Оше. И сейчас - заместитель директора по охране материнства и детства ЦСМ № 1.

- Каждый мой день связан с больными и оказанием им помощи. Поэтому еще раз отвечаю на ваш вопрос: нет, не могла я отсиживаться дома в это трудное для всех время, - повторила мне Суусар Акимовна.

Она стала основательницей медицинской династии. Младший сын окончил ординатуру КГМА, старшая дочь уже работает стоматологом. Брат Суусар Акимовны - известный в нашей стране врач–травматолог, организатор здравоохранения, ныне возглавляет НИИ курортологии и восстановительного лечения - Марат Сагымбаев.

Мой вопрос, что для нее было самым тяжелым во время эпидемии, вернул Суусар Акимовну из тех спокойных лет в нашу тревожную действительность.

- Даже, казалось бы, при надежной защите мои коллеги заболевали и умирали. И с каждой потерей становилось все тяжелее психологически. В нашем ЦСМ не стало прекрасного врача–кардиолога. Потом ЦСМ начали закрываться. Совсем не было позитивных новостей. И, признаюсь, временами накатывало какое–то безразличие. Такое происходило не только со мной. Никто не знал, каким будет завтра для тебя, твоих близких, для моего города. Вот это было самое тяжелое, - ответила Суусар Акимовна. - Страх перед коронавирусом пропал у большинства моих коллег. Многие пессимистично рассуждали: дескать, будь что будет. И это угнетало.

Но все продолжали бороться за жизни других. По словам Суусар Акимовны, не было ночи, когда она нормально бы спала.

- Поздно вечером едва приползала домой. Не поверите, но сил порой не хватало дойти до кровати. Очень сильно меня поддерживали мои домашние, мой надежный тыл, старались помочь во всем, - рассказывает она с улыбкой.

Но нередко оставалась ночевать в кабинете, потому что приходилось многие вопросы решать до полуночи. Хотя ночевать - это сильно сказано. Звонили и по ночам из штаба, мэрии, врачи бригад. Были моменты и в Бишкеке, и в Оше, когда они привозили тяжелого больного в больницу, и она была уже переполнена, мест не было, а в машине больной, для которого дорог каждый час. И Суусар Акимовна подключалась к его спасению. Бывало, звонили и врачи ночных бригад, выехавших к больному и заблудившихся в лабиринтах ошских переулков. Звонили, потому что она наказывала им обращаться к ней в любое время суток, по любому поводу.

- Мои коллеги знали, что я шесть лет отработала врачом–педиатром на "скорой" и каждый закоулок в Оше мне знаком. Тем более работала и во время ошских событий в 1990 году, когда к больным, раненым добираться приходилось окольными путями, - поясняет моя собеседница.

А утром Суусар Акимовна собирала информацию, где что изменилось, в чем нуждаются доктора из мобильных бригад. Не забывала поднять им настроение добрыми словами, пошутить. Откуда только у самой силы брались, удивляется теперь доктор Сагымбаева.

Физическая нагрузка была запредельной у всех. Но выстояли! Душман–вирус отступил. И врасплох он сейчас уже никого не застанет. Тем более с такими боевыми организаторами здраво-охранения, как Сагымбаева.

кстати

Указ президента о награждении врачей вышел как раз накануне 60–летнего юбилея замечательного врача и стал для нее неожиданным подарком к дню рождения. Она достойно заслужила звание "Заслуженный врач".

Источник: газета "Вечерний Бишкек"