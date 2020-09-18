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Тоя не будет. Милиция Ленинского района провела рейд по общепитам

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 17 сентября, сотрудниками милиции УВД Ленинского района Бишкека совместно с представителями администрации Ленинского района мэрии, санэкологической инспекции, госсанэпиднадзора, а также с работниками налоговой службы проведены профилактические мероприятия по общепитам. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Уточняется, что делается это во исполнение постановления Правительства КР "О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусой инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики",

- Были проведены профилактические мероприятия разъяснительного характера в увеселительно-развлекательных заведениях на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических правил и не превышения количества посетителей.

В результате выявлены некоторые кафе и рестораны, где количество посетителей вместе с обслуживаемым персоналом превышало 50 человек. Всем нарушителям санитарно-эпидемиологических правил составлены протоколы и выписаны штрафы. Милиционеры ежедневно проводят беседы с администрацией подобных заведений о недопущении нарушений санитарно-эпидемиологических правил, - говорится в сообщении.

УВД Ленинского района г.Бишкек напоминает гражданам, избегайте места массовых скоплений людей и соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила.

- Чаще мойте руки и держите дистанцию между собой, - добавили в пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/392099
Теги:
кафе, Ленинский район, нарушения, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, УВД
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