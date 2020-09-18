Запрет на отсрочку уплаты госпошлины для юрлиц признан неконституционным

Запрет на отсрочку и рассрочку уплаты государственной пошлины для юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, признан неконституционным. Об этом сообщает пресс-служба Конституционной палаты.

Конституционная палата 16 сентября рассмотрела дело о проверке конституционности части 4 статьи 106 Гражданского процессуального кодекса в связи с обращением Швайберова С.А. и признала оспариваемую норму противоречащей Конституции.

Оспариваемая норма, исключает возможность ходатайствовать юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Указанное, по мнению заявителя, нарушает требования о недискриминации по какому-либо признаку, ограничивает право на судебную защиту и право на пересмотр дела вышестоящим судом, гарантированные Конституцией.

В своем решении Конституционная палата отметила, что положение статьи 103 Конституции Кыргызской Республики требует, чтобы неплатежеспособность заинтересованного лица никак не препятствовала реализации им права на судебную защиту. Основной Закон, таковым образом обозначив первостепенность доступности правосудия, относит имущественное положение заинтересованного лица к оценочной категории, соответственно, подлежащей оценке со стороны судов в каждом конкретном случае, а не посредством императивного правового регулирования. Из указанного также следует, что цель взимания государственной пошлины, как возмещения части государственных средств, потраченных на содержание органов правосудия, не может быть приоритетной.

Освобождение полностью или частично от уплаты государственной пошлины, отсрочка или рассрочка ее уплаты относятся к правовым инструментам, имеющим общую конституционно-правовую природу, и всецело относятся к вопросу реализации конституционного права на судебную защиту и к ее неотъемлемой составной части - доступности правосудия.

Исходя из дефиниции статьи 106 Гражданского процессуального кодекса в число физических и юридических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, но обладающих рассматриваемым правом, могут входить не только уязвимые социальные группы, но и иностранные лица, лица без гражданства и граждане Кыргызской Республики с вполне благополучным имущественным положением, тогда как занятие предпринимательской деятельностью не может являться гарантией безоговорочной платежеспособности.

Таким образом, оспариваемая норма, исключив юридических лиц и граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью, из числа субъектов, правомочных ходатайствовать перед судом об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, вводит недопустимые ограничения и различия по имущественному положению в процессуальных правах заинтересованных субъектов при обращении в суд, тем самым, нарушает установленные Конституцией Кыргызской Республики гарантии на недопустимость ограничения права на судебную защиту, в том числе права на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом, на равенство всех перед законом и судом, запрета на дискриминацию по имущественному положению (абзацы первый, второй части 2, часть 3 статьи 16, пункты 3, 8 части 5 статьи 20 Конституции).

По данному делу судьи Касымалиев М.Ш., Кыдырбаев К.Дж., Саалаев Ж.И. остались при особом мнении.