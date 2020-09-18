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Партия "Мекеним Кыргызстан" №4. Кандидаты "ушли" в народ

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Продолжаются агитационные поездки кандидатов от партии "Мекеним Кыргызстан" по стране. На этот раз партийцев встречали жители сел Сарай, Савай и города Кара-Суу. Тысячи человек пришли выразить свою поддержку кандидатам от партии "Мекеним Кыргызстан" №4.

Искендер Матраимов выступая перед избирателями в селе Сарай обозначил одной из главных задач партии "Мекеним Кыргызстан" построение сильного и эффективного государства.

"Мне не нравится слово "реформы". За последние десятилетия оно приобрело негативный оттенок. Партия "Мекеним Кыргызстан" выступает за модернизацию и обновление системы государственного управления. В том числе и за изменение системы административно-территориального деления. В течение пяти лет мы должны перейти к трехуровневой системе управления: республика – аймак – айыл", - подчеркнул Искендер Матраимов.

Избиратели Ошской области, в свою очередь, рассказали кандидатам в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" о проблемах, которые их волнуют и задали вопросы о позиции партии по разным направлениям развития страны. Голос каждого будет услышан, мнение каждого будет учтено! "Мекеним Кыргызстан" №4 – партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 18.09.2020


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URL: https://www.vb.kg/392109
Теги:
PR, #Выборы2020, #МекенимКыргызстан
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