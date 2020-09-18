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В Токмаке бандиты привязали мужчину к паровому отоплению и забрали деньги

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- Екатерина Улитина
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Жителя Кеминского района грабители привезли в неизвестный ему дом в Токмаке, привязали к системе парового отопления и силой забрали 44 тысячи сомов и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Потерпевший обратился с заявлением в милицию, где материалы были зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 202 УК "Разбой".

Для раскрытия данного преступления оперативниками ОВД Кеминского проводились ряд следственных и оперативных мероприятий. В результате слаженной работы сотрудниками милиции была установлено личность одного из подозреваемых. Им оказался 41-летний житель села Кызыл-Суу С.А. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ОВД Кеминского района, - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.

Сейчас сотрудники милиции ведут действия по задержанию второго соучастника разбойного нападения.


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URL: https://www.vb.kg/392111
Теги:
ГУВД, ограбление, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан
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