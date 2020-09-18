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Твои избирательные права нарушены? Звони юристам "Бир Дуйно Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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ОО "Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" c 17 сентября 2020 года начинает работу "Горячей линии" по предоставлению юридических консультаций по избирательным правам граждан и других участников избирательного процесса в период выборов депутатов Жогорку Кенеша КР 04 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Целью "Горячей линии" является предупреждение электоральной коррупции в Кыргызской Республике. А именно - информирование граждан и других участников избирательного процесса на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР 04 октября 2020 года об их правах и возможностях в рамках организации и проведения избирательной кампании, в том числе по вопросам:

• организации и порядка голосования вне помещения для голосования (выездное голосование) 03 октября и в день проведения выборов 04 октября 2020 года;

• установления итогов и результатов выборов;

• порядка обжалования нарушений законодательства о выборах и защиты нарушенных избирательных прав.

В случае, если граждане считают, что их избирательные права нарушены, они могут получить разъясняющую информацию о необходимых действиях в отдельном конкретном случае.

Также сбор и обработка обращений по телефону "Горячей линии" осуществляется в целях содействия в своевременном предупреждении, выявлении и (или) пресечения нарушений законодательства о выборах и избирательных прав участников избирательного процесса соответствующими компетентными органами.

Прием обращений осуществляется на кыргызском и русском языках юристами-консультантами с 17 сентября по 17 октября 2020 года с 9:00 до 18:00,

2-4 октября 2020 года – круглосуточно.

Телефоны: (Мегаком) 0990180300, 0990180900, Билайн 0220573847.

Обращения граждан, поступившие на "Горячую линию", рассматриваются в рамках законодательства Кыргызской Республики и международных обязательств Кыргызстана по гражданским и политическим правам.


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URL: https://www.vb.kg/392114
Теги:
выборы, права человека, правозащитники, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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