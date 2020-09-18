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Сооронбая Жээнбекова сравнили с Александром Македонским

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- Бакыт Басарбек
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Как когда-то Александр Македонский разрубил гордиев узел, так и нынешний президент страны одним умелым ударом хочет решить проблему коррупции в стране. Речь идет о повсеместном внедрении цифровизации в Кыргызстане, которая максимально устранит человеческий фактор - первопричину коррупции в государственных органах, оказывающих услуги гражданам. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, новая Государственная стратегия на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в этом плане значительно улучшена.

- Сложные коррупционные схемы Сооронбай Жээнбеков решил разрубить единственно правильным способом - цифровизацией. Думаю, за 2-3 года проблема решится, так как все будет прозрачно и открыто. Единственное я бы посоветовал углубить цифровизацию до системы блокчейн, что еще более усложнит создание коррупционных схем, - сказал он.

Эксперт убежден, что в данный момент все силы нужно бросить именно на эту реформу.

- Я не говорю, что разного рода изменения в законодательстве не нужно проводить, но сейчас пока это будет бессмысленно. Проблему в большей степени решит именно внедрение современных цифровых технологий в работу госорганов, - отметил Бакетаев.

Напомним, вчера на заседании Совбеза был презентован проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации ее причин.


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URL: https://www.vb.kg/392116
Теги:
коррупция, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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