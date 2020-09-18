Нефтетрейдеры могут экспортировать часть дизельного топлива в третьи страны

По данным Министерства экономики и Государственной налоговой службы объемы поставок за 7 месяцев 2020 года намного меньше показателей, представленных Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Напомним, накануне Ассоциация нефтетрейдеров сообщила о возможном повышении цен на дизельное топливо в связи с тем, что фактическое потребление дизеля выше утвержденного в индикативом балансе на 2020 год.

Согласно данным Министерства экономики КР и Государственной налоговой службы при ПКР за 7 месяцев 2020 года объемы поставок по дизельному топливу и автомобильному бензину, в прогнозе, не превышают объемов, утвержденных индикативными балансами на 2020 год. При этом отмечаем, что показатели поставок данных видов нефтепродуктов, представленных Ассоциацией нефтетрейдеров не является показателем потребности республики в ГСМ, так как определенная часть завезенного ГСМ может быть экспортирована ими в третьи страны, - говорится в сообщении ГКПЭН.

Ведомство отмечает, что уточнение индикативных балансов (т.е. внесение корректировок) на каждый текущий календарный год может осуществляться до 15 августа текущего календарного года с учетом обоснованного изменения внутреннего потребления товаров (в том числе ГСМ) на территории Кыргызской Республики.

Кыргызская сторона представляет Российской стороне до 5 сентября т предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и до 15 ноября текущего календарного года информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год в установленном порядке.

В этой связи, согласно вышеуказанного Соглашения Госкомитетом промышленности, энергетики н недропользования Кыргызской Республики было направлено предложение о внесении корректировок в индикативные балансы на 2020 год в Министерство энергетики Российской Федерации письмом от 29 июня 2020 года, на которое Российская Сторона просили представить информацию о запасах по дизельному топливу, а также о причинах увеличения объемов потребности с учетом ситуации связанной с пандемией COVID-19. Согласно данного запроса Госкомитет просил Ассоциацию нефтетрейдеров Кыргызстана представить соответствующую информацию, так как инициатива по увеличению объемов поставок по дизельному топливу исходила от них. Однако, со стороны Ассоциации до сегодняшнего дня запрашиваемая информация не представлена.

Кроме того, Госкомитетом представлены в Министерство энергетики Российской Федерации предложения по формированию индикативных балансов на 2021 год в установленные сроки. На сегодняшний день ожидатся ответ от Российской стороны.