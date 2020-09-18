Пограничники КР задержали двух подозрительных миллионеров из Казахстана

Как сообщили VB.KG в отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, на нынешней неделе на КПП "Чон-Капка - автодорожный" (Манасский район Таласской области) при выезде из Кыргызстана были задержаны двое граждан Республики Казахстан с неправильно оформленными личными документами. А при досмотре у этих граждан было обнаружено более 3 миллионов сомов, происхождение которых они не смогли объяснить.

Еще одно ЧП 16 сентября. как уточнил VB.KG, имело место в Баткенском районе Баткенской области. На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники Баткенского пограничного отряда в ущелье Кызыл-Кыяк задержали гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно вне пункта пропуска вывезти из Кыргызстана в Узбекистан более 13 тонн цемента, при этом в ходе задержания оказал сопротивление пограничному наряду.

Всего кыргызскими пограничниками за 8 месяцев нынешнего года задержаны 240 нарушителей Государственной границы, а также более 40 нарушителей пограничного режима.

С января по август пограничники задержали и изъяли 4 единицы оружия и более 80 боеприпасов к ним, в ходе несения службы был также обнаружен схрон с оружием.

За 8 месяцев текущего года пресечен провоз контрабандных грузов на общую сумму более 40 миллионов сомов.

С неправильно оформленными документами в январе – августе задержаны 1082 человека.

Государственную границу через контрольно-пропускные пункты с января по август 2020 года пересекли более 5 миллионов 390 тысяч человек и более 501 тысячи единиц автотранспортных средств.