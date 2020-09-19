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Партия "Мекеним Кыргызстан" №4. Победное шествие по югу страны

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- Ринат Кольцов
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Агитационный караван партии "Мекеним Кыргызстан" продолжает движение по стране. Отуз-Адыр, Кызыл Суу, Жаны Арык, Мады, Катта Талдык и другие населенные пункты Ошской области с большим энтузиазмом встречали кандидатов в депутаты от "Мекеним Кыргызстан" №4.

"Наше государственное административное устройство сегодня почти такое же, как при Советском Союзе. Тогда не было интернета, не было тех технологий, которые есть сейчас. И система государственного управления тоже осталась такой же как при союзе. Она не может адекватно реагировать на современные вызовы", - объяснил избирателям Искендер Матраимов необходимость модернизации системы управления.

"У партии "Мекеним Кыргызстан" есть четкое видение, какими должны быть перемены в системе государственного устройства, чтобы мы могли обеспечить достойную жизнь каждому кыргызстанцу", - подчеркнул Матраимов, добавив, что голос каждого кыргызстанца очень важен для партии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" №4 - партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 19.09.2020


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URL: https://www.vb.kg/392126
Теги:
PR, #Выборы2020, #МекенимКыргызстан
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