В ЦСМ - за прививкой

В Бишкеке и Чуйской области началась вакцинация против гриппа.

"Чтобы не допустить осложнений и смертности от гриппа, тем более что предстоящий осенне–зимний сезон ожидается сложным - с учетом продолжающейся пандемии коронавируса, Минздравом была запланирована и за счет централизованных средств уже закуплена первая партия противогриппозной вакцины - 119 663 доз. В настоящее время она распределяется по всем регионам", - сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По рекомендации ВОЗ вакцина в первую очередь предназначена для лиц, имеющих хронические заболевания, часто болеющим детям, лицам с ослабленным иммунитетом, беременным и лицам старше 65–летнего возраста, детям из детских домов и школ–интернатов, лицам, находящимся в домах престарелых, а также медицинским работникам.

Поступление второй партии вакцины - 700 тысяч доз - предполагается после 21 сентября. Третий этап завоза - 70 тысяч доз - ожидается с 27 октября по 1 ноября. Охват профилактической вакцинацией составит 13 процентов населения республики.

Для вакцинации медицинскими работниками ЦСМ, ГСВ, ЦОВП и ФАПов будут приглашены лица, входящие в группу риска. Но, как сказала в интервью "Вечерке" начальник управления Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динагул Оторбаева, если человек относится к этой группе, то он может прийти в ЦСМ сам. Прививки этой категории граждан делают бесплатно.