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Боронов: Важно своевременно пополнить запас лекарственных средств

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- Оксана Гут
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Важно своевременно пополнить запас необходимых лекарственных средств. Об этом премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского оперативного штаба.

"По данным министерства здравоохранение, в республике на данный момент имеется достаточный запас необходимых медикаментов, рассчитанный на три месяца. Это хорошо. Но бывают форс-мажорные ситуации. К примеру, когда была первая волна COVID-19, мы столкнулись с тем, что в аптеках не хватало определенных лекарств. Возможно, если будет вторая волна, нам будут необходимы и другие лекарственные препараты. Поэтому надо быть готовыми к любому развитию ситуации", - заметил Кубатбек Боронов.

Премьер-министр также подчеркнул важность обеспечение максимальным количеством вакцин.

"В регионы уже доставлена первая партия вакцины против гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Работа по доставке следующих партий вакцины должна вестись ежедневно. Необходимо оказать содействие частным клиникам в осуществлении ими вакцинации на платной основе. Также следует активизировать работу по достижению договоренностей о поставках вакцины непосредственно против COVID-19", - сказал глава правительства.

Кубатбек Боронов поручил завершить работу по ремонту и перепрофилированию больниц в регионах. На сегодня из 12 медицинских учреждений полностью отстроены, отремонтированы и оборудованы 7 организаций здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/392134
Теги:
вакцина, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Кубатбек Боронов
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