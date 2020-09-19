ОВД на воздушном транспорте задержан разыскиваемый за наркопреступление

Сотрудниками ОВД на воздушном транспорте УВДТ МВД задержан гражданин, разыскиваемый за наркопреступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

В середине сентября 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками ОВД на воздушном транспорте УВДТ МВД КР задержан гражданин, разыскиваемый правоохранительными органами соседней республики.

По установленным данным Б.Ш. 1970 года рождения, являющийся гражданином одной из стран СНГ, находится в межгосударственном розыске за наркопреступления по ст.296 и 286 УК

Республики Казахстан.

По данным ОВД на воздушном транспорте (УВДТ МВД КР) разыскиваемый гражданин Б.Ш скрывался на территории Ысык-Атинского района Чуйской области.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС.