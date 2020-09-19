Военные стран ОДКБ подготовились к новым учениям

В Москве на базе Центра кризисного реагирования состоялась стратегическая командно-штабная тренировка, в рамках подготовки к учениям ОДКБ "Кавказ 2020". Они пройдут с 21 по 26 сентября с участием представителей оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Тренировка по теме "Подготовка предложений и выработка проектов решений органам ОДКБ на формирование и развертывание сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности" прошла под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

В рамках двухдневной тренировки были развернуты функциональные группы, включающие представителей Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Антитеррористического центра и Совета командующих Пограничными войсками государств СНГ.

Оперативные группы заинтересованных министерств и ведомств стран-членов ОДКБ были задействованы в мероприятии в режиме видеоконференции.

По информации пресс-службы ОДКБ, на первом этапе участники осуществили оценку военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности, спрогнозировали ее развитие, выработали предложения по первоочередным мерам политического и дипломатического характера. А на втором - подготовили предложения по составу, оперативному развертыванию и применению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, по оказанию военно-технической помощи, разработали проекты соответствующих решений органов ОДКБ.

В ходе тренировки были заслушаны доклады Советов коллективной безопасности, министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности по вопросам, связанным с предстоящим учением.

Как прокомментировал Анатолий Сидоров, основное внимание в ходе стратегической командно-штабной тренировки уделялось отработке вопросов организационного, информационного и аналитического обеспечения формирования и развертывания Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Отмечая возросший уровень профессиональной подготовки участников тренировки, российский военачальник подчеркнул, что "в составе функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ успешно совершенствовались навыки должностных лиц на этапе выработки совместных мер".

По словам Анатолия Сидорова, "активная работа участников тренировки позволила отработать алгоритм функционирования этого центра и вопросы его взаимодействия с уполномоченными органами государств -партнеров".

Совместно отработанные документы будут использованы в ходе учений "Кавказ-2020" с участием Коллективных сил ОДКБ. Эти маневры пройдут на военных полигонах Вооруженных сил России, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.