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Строительство новой инфекционной больницы в городе Нарын исполнено на 44%

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- Оксана Гут
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Строительство новой инфекционной больницы в городе Нарын исполнено на 44%. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

"На сегодня, по объекту завершены на 100% - заливка фундамента, гидроизоляция, обратная засыпка и установка железо-бетонных перекрытий котельной. Ведутся работы по монтажу металла-каркасных ферм кровли, установки стоек и прогонов, кладка стен из пеноблока, а также установка каркаса и заливка полов", - говорится в сообщении.

Всего задействовано 76 рабочих и 7 единиц необходимой специальной автомобильной техники.

Отмечается, что на строительство больницы, рассчитанной на 70 койко-мест с общей площадью 2019 кв.м со стороны ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов" профинансировано 36 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/392145
Теги:
Нарынская область, правительство, строительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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