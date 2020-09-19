Строительство новой инфекционной больницы в городе Нарын исполнено на 44%. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

"На сегодня, по объекту завершены на 100% - заливка фундамента, гидроизоляция, обратная засыпка и установка железо-бетонных перекрытий котельной. Ведутся работы по монтажу металла-каркасных ферм кровли, установки стоек и прогонов, кладка стен из пеноблока, а также установка каркаса и заливка полов", - говорится в сообщении.

Всего задействовано 76 рабочих и 7 единиц необходимой специальной автомобильной техники.

Отмечается, что на строительство больницы, рассчитанной на 70 койко-мест с общей площадью 2019 кв.м со стороны ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов" профинансировано 36 млн сомов.