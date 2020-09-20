Минфин КР увеличил бюджетные траты на покрытие госдолга на 4 млрд сомов

Министерство финансов увеличивает бюджетные траты на обслуживание государственного долга. Об этом говорится на сайте ведомства.

На обслуживание государственного долга республики согласно утвержденному бюджету на 2020 год планировалось направить 28,8 млрд сомов. Минфин уточнил бюджетные расходы и теперь на эти цели предусматривается 32,8 млрд сомов.

"Причиной, по которой уточненный прогноз расходов по обслуживанию государственного внешнего долга Кыргызской Республики на 2020 год больше аналогичного утвержденного прогноза является то, что в связи со сложившейся экономической ситуацией планируется увеличение внешних заимствований, а также наблюдается девальвация национальной валюты по отношению к иностранным валютам, что в свою очередь увеличивает расходы на обслуживание государственного внешнего долга в сомовом эквиваленте", - поясняют в ведомстве.

По состоянию на 30 июля 2020 года размер государственного долга КР составил 4,8 млрд долларов (370, 2 млрд сомов). Из них: 86,4 % составляет внешний долг – 4,1 млрд долларов (320 млрд сомов); 13,6 % составляет внутренний долг - 654 млн долларов (50 млрд сомов).

За январь-август 2020 года из республиканского бюджета КР на обслуживание государственного долга было направлено свыше 20 млрд сомов.

Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков уже подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы". Документ был принят ЖК 21 мая 2020 года.