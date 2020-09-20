Погода
$ 78.92 - 79.28
€ 92.87 - 94.12

Как прошел молодежный форум партии "Мекеним Кыргызстан" №4 (фоторепортаж)

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел молодежный форум партии "Мекеним Кыргызстан". Мероприятие прошло на открытой площадке в столице Кыргызстана. Молодые и перспективные кандидаты Марлен Маматалиев и Элнура Алканова презентовали программу политического объединения.

Марлен Маматалиев, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан": "Можно сказать, что вся программа партии направлена на реализацию потребностей молодых. Ведь что волнует и заботит молодежь? В первую очередь, это хорошее образование и возможность найти достойную работу. Если страна будет устойчиво развиваться, то будет расти спрос на высокообразованные и компетентные кадры. И будут работать социальные лифты, позволяющие делать карьеру, например, на государственной службе не по принципу связей и денег, а исключительно благодаря своим способностям и навыкам".

Элнура Алканова, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан": "Будущее страны – за новыми технологиями, за цифровизацией и зеленой экономикой. И в этих областях продвигать страну вперед должны именно молодые люди. В обществе не случайно запрос на молодежь. Народ устал от старой политической элиты. Народ хочет обновления страны, развития. И партии, у которых главное – это популизм, не смогут это дать стране. Потому что настоящие реформы – это не просто кого-то посадить, кого-то люстрировать и пообещать, что придут новые люди и все исправят. Должны прийти не просто новые, а компетентные и образованные. А вместе с ними должны прийти те, у кого они смогут учиться быть политиками и депутатами. Такая сбалансированная команда – это команда партия "Мекеним Кыргызстан". Где есть и молодость, и управленческий опыт".

Партия "Мекеним Кыргызстан" №4 – партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 20.09.2020


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392156
Теги:
#МекенимКыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


НАВЕРХ  
НАЗАД  