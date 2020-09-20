Как прошел молодежный форум партии "Мекеним Кыргызстан" №4 (фоторепортаж)

В Бишкеке прошел молодежный форум партии "Мекеним Кыргызстан". Мероприятие прошло на открытой площадке в столице Кыргызстана. Молодые и перспективные кандидаты Марлен Маматалиев и Элнура Алканова презентовали программу политического объединения.

Марлен Маматалиев, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан": "Можно сказать, что вся программа партии направлена на реализацию потребностей молодых. Ведь что волнует и заботит молодежь? В первую очередь, это хорошее образование и возможность найти достойную работу. Если страна будет устойчиво развиваться, то будет расти спрос на высокообразованные и компетентные кадры. И будут работать социальные лифты, позволяющие делать карьеру, например, на государственной службе не по принципу связей и денег, а исключительно благодаря своим способностям и навыкам".

Элнура Алканова, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан": "Будущее страны – за новыми технологиями, за цифровизацией и зеленой экономикой. И в этих областях продвигать страну вперед должны именно молодые люди. В обществе не случайно запрос на молодежь. Народ устал от старой политической элиты. Народ хочет обновления страны, развития. И партии, у которых главное – это популизм, не смогут это дать стране. Потому что настоящие реформы – это не просто кого-то посадить, кого-то люстрировать и пообещать, что придут новые люди и все исправят. Должны прийти не просто новые, а компетентные и образованные. А вместе с ними должны прийти те, у кого они смогут учиться быть политиками и депутатами. Такая сбалансированная команда – это команда партия "Мекеним Кыргызстан". Где есть и молодость, и управленческий опыт".

Партия "Мекеним Кыргызстан" №4 – партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 20.09.2020