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В сквере "Театральный" пьяный мужчина сломал пианино

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- Оксана Гут
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Неизвестный мужчина сломал пианино в сквере "Театральный", который был установлен, чтобы на нем играли горожане. Об этом сообщает МП "Бишкекзеленхоз".

Вандала, он, к слову был пьян, поймали на месте сотрудники муниципального предприятия и передали сотрудникам РУВД Свердловского района.

"Установили мы пианино в 2019 году, зимой занесли в нашу теплицу, чтобы он не "расстроился", все это лето он стоял в сквере и у него было много гостей. На нем играли наши сотрудники, сотрудники других служб, молодожёны, студенты, обычные прохожие и посетители сквера", - отмечают в "Бишкекзеленхозе".

С вандалом теперь разбирается милиция. По данным МП, он вроде пообещал купить новое пианино, но пока что сквер остался без музыкального инструмента .

"Мы обратились с заявлением в правоохранительные органы, ведётся следствие. Дорогие горожане! Просим бережно относиться к муниципальному имуществу, городу. Если вы стали свидетелями нарушения порядка просьба сразу же обращаться в милицию по номеру 102", - призвали в столичной мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/392157
Теги:
алкоголь, вандализм, Бишкек, культура, Кыргызстан, ГУВД
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