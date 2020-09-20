В России прогнозируют уменьшение притока мигрантов

Российская экономика становится все менее привлекательной для иностранных рабочих. Так считает ряд российских экспертов, занимающихся миграционной проблематикой, в частности, доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

"Если посмотреть на опыт 2014 года, то после того как рубль обвалился относительно доллара, российская экономика стала куда менее привлекательной для иностранных рабочих. Приток мигрантов сократился. Плюс оказала влияние пандемия. Так что в целом продолжится тенденция на относительное сокращение притока иностранных рабочих", - полагает эксперт.

Говоря о гражданах стран Центральной Азии, он считает, что у них есть более привлекательные альтернативы российскому рынку. И называет Корею, Китай, Филиппины и Индонезия.

"Сюда часто отправляются жители среднеазиатских республик, так что они найдут, где трудоустроиться", - говорит Комолов. И, вместе с тем, задается вопросом, как это может повлиять на российскую экономику, поскольку непонятно, кем российский бизнес сможет заменить трудовых мигрантов.

В свою очередь, специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) отмечают в специальном исследовании на данную тему, что в большинстве регионов РФ связи с режимом самоизоляции произошло снижение активности бизнеса, банкротство и закрытие предприятий. По этой причине на рынок труда массово вышло местное население, что существенным образом меняет спрос и предложение. Поэтому, как заявлено, даже на законном основании работающие трудовые мигранты из стран-участниц ЕАЭС с высокой долей вероятности могут быть "вытеснены из легальной части рынка труда в связи с необходимостью для бизнеса сократить себестоимость трудовой силы за счет минимизации своих издержек и сверхэксплуатации мигрантов".

Таким образом, трудовые мигранты будут поставлены перед выбором: конкурировать с местным населением за счет ухода в теневой рынок труда и снизить свой доход или вернуться на родину, полагают эксперты РАНХиГС.

Одновременно они признают, что в ситуации тотального старения российского общества, объективного ухудшения демографической ситуации, образования так называемого "двойного рынка труда" - высококвалифицированного рынка местной рабочей силы и низкоквалифицированного тяжелого и малооплачиваемого рынка мигрантской рабочей силы, мигранты уже стали неотъемлемой частью экономики и социальной жизни России.

"Что касается стран – участниц ЕАЭС, то для Кыргызстана и Армении Россия является источником денежных переводов", - констатируют авторы исследования.

"Для Кыргызстана, - говорится в нем, - ситуация наиболее критичная – денежные переводы мигрантов стали одним из главных источников поступления наличности в страну. Влияние переводов огромное - от них зависят не только официальные экономические показатели, но и реальное благосостояние населения. Падение объема денежных переводов приведет к резкому обеднению кыргызстанцев. Для Казахстана Россия становится в последние годы все более привлекательной для переезда на постоянное место жительство с целью получения гражданства".

"Без рабочих рук из Центральной Азии невозможно реализовать в РФ никакие серьезные проекты в сельском хозяйстве, включая стратегические задачи импортозамещения. Трудовые мигранты необходимы российским регионам для реализации проектов в сфере благоустройства, дорожного ремонта, в строительстве, сфере обслуживания", - таково мнение директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко.

Он также надеется, что отношение россиян к трудовым мигрантам постепенно будет меняться в лучшую сторону, но лишь "как только в этой сфере появятся признаки порядка и некоррупционного, государственного интереса".