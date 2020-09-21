Рейтинг подержанных машин в Кыргызстане, заслуживающих доверия

Покупая авто на вторичном рынке, особое внимание нужно уделить таким нюансам, как возраст, пробег, пригодность к ремонту. Только обладая точными сведениями о данных характеристиках, можно принять взвешенное решение о покупке. Нелишне также поговорить с сотрудниками СТО о "подводных камнях", скрывающихся за внешне благополучным покупаемым авто. Знать о них важно, поскольку они могут "всплыть" в процессе дальнейшей эксплуатации и доставить немало хлопот и значительных затрат.

Сегодня мы публикуем рейтинг подержанных машин, заслуживающих доверия:

Skoda Octavia Tour (2006–2008 гг.). Стоимость составляет от 6000 до 7000$. Крепкий автомобиль, не требующий больших вложений в ремонт и обслуживание. Ремонт не требует особых знаний и может осуществляться даже самостоятельно. Ходовая часть простая, мост отличается устойчивостью к повреждениям, что делает эту машину крайне надежной. Бензиновый двигатель этой модели не самый мощный, его объем всего 1,6 л (102 л. с.). Расход топлива, соответственно, великоват и составляет от 10 л/100 км в городских условиях. Плюсом этого мотора можно считать его долговечность.

Opel Astra H (2008–2012 гг.). Стоимость - 6000–8000$. Эта модель идеально подходит для городских условий. Запчасти недорогие и доступные, что существенно облегчает обслуживание. Дизельный двигатель средней степени надежности, объем - 1,7 л. Машина вместительная и вполне может стать семейной.

Toyota Avensis 2003–2008 годов выпуска. Цена составляет 7000–9000$. Репутация этого японского автомобиля не уступает немецким производителям. Многие водители предпочитают выбирать именно Toyota, поскольку она обеспечивает уверенность во время движения и простоту в управлении.

Avensis - модель английской сборки, которая оснащена бензиновым двигателем с большим ресурсом. Объем составляет 1,8 л. Мотор имеет распределенный впрыск топлива. Коробка передач механическая, более поздние модели оснащены "автоматом".

Peugeot 307 (2005–2007 гг.). Считается одной из самых удачных моделей марки Peugeot среди прочих, выпущенных за последние десять лет. Автомобиль оснащен мощной подвеской, что обусловливается наличием трансмиссии с задним приводом.

Механическая коробка передач долговечна и не вызывает претензий. Дизельный двигатель расходует около 5–7 л топлива на 100 км по городским дорогам. Оригинальная версия 307–й модели - универсал, практичный и просторный, оснащенный вместительным багажником и удобной задней дверью низкой высоты погрузки.

Volkswagen Passat B6 (2006–2010 гг.). Стоит данная модель 8000–10 000$. Более ранние модели оснащены МКП, более поздние - автоматизированной коробкой передач типа DSG, что существенно снизило качество управления и степень надежности. Это объясняется тем, что в тот период времени АКП еще не были усовершенствованы и не обладали теми характеристиками, которыми обладают сейчас. Мотор дизельный, вместительностью 1,9 л. Мощность составляет 105 л. с. Ходовая часть крепкая и выносливая.

Оптимальный возраст подержанной машины - не больше десяти лет. Это объясняется несколькими причинами. Прежде всего резиновые детали к этому времени изнашиваются и требуют замены после покупки. Кроме того, высока вероятность наличия скрытых повреждений и поломок, что может сказаться в будущем.

Покрытие старых автомобилей теряет свои свойства, краска и лак тускнеют и местами стираются. В результате понадобится перекраска, что потребует дополнительных вложений. Стоит упомянуть, что и пробег у них будет намного больше, чем у более новых.

Важно! Приобретая автомобиль на вторичном рынке, нужно обязательно провести его тест–драйв, чтобы проверить, как он реагирует на управление. Многие поломки дают о себе знать именно во время движения.

Автор: Леонид Владимиров