Заявление партии "Мекеним Кыргызстан" на провокацию в Араване

20 сентября 2020 года кандидат в депутаты от нашей партии Ильхом Маннанов проводил встречу с избирателями в Араванском районе, Ошской области. Неожиданно встреча была прервана группой провокаторов, которые начали буквально избивать участников агитационного мероприятия партии. В результате, несколько человек- сторонники партии "Мекеним Кыргызстан" пострадали настолько, что немедленно были госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в Ошской межобластной клинике.

Некоторые СМИ уже начали распространять информацию о ситуации, опираясь на свои источники якобы в правоохранительных органах, которые далеки от того, что произошло на самом деле. Так же в социальных сетях появились фейки, которые распространяются от имени партии.

Имеются много подтверждающих видео с места события, на которых хорошо видно, кто был зачинщиком и как и что происходило на самом деле.

Насколько нам известно, факт нападения зарегистрирован по статье "Хулиганство".

Мы надеемся, что это дело будет рассмотрено объективно и беспристрастно. Тем не менее, мы намерены привлечь к данному факту внимание простых граждан и международных наблюдателей. Никакие выборы, никакая агитация не стоит стабильности, мира и межнационального согласия в нашей стране.

Для партии "Мекеним Кыргызстан" - это высшие ценности. Мы призываем всех своих политических оппонентов не подливать масла в огонь и прежде всего подумать о народе и спокойствии в Кыргызстане.

Через две недели выборы закончатся. А нам всем еще вместе жить на земле наших предков, здороваться, смотреть друг другу в глаза.

Поэтому мы считаем, что власть обязана жестко пресекать и наказывать за подобные провокации, как их зачинщиков, так и их заказчиков.

Потому что, ничего нет дороже, чем мир в Кыргызстане!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан" Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 21.09.2020.