Как открыть депозит и не прогадать?

Как оценить надежность банка? В какой валюте открывать депозит? Кто гарантирует, что вклады "не сгорят"? На эти и другие вопросы отвечает заместитель председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Айнагуль Токтосуновна АХМАТОВА.

- Айнагуль Токтосуновна, будучи опытным банкиром, скажите, как понять, что банк надежен, если собираешься доверить ему свои деньги в виде депозита?

- На самом деле существует много аспектов, определяющих степень надежности банка, но для клиента достаточно придерживаться следующих принципов оценки:

наличие у коммерческого банка соответствующих лицензий Национального банка Кыргызской Республики на осуществление банковских операций; размер уставного капитала банка (чем больше размер уставного капитала, тем банк стабильнее); исторические данные о деятельности банка; информация об основных акционерах банка; участие банка в Системе защиты депозитов нашей страны.

Считаю, что приведенные показатели позволят клиенту сделать правильные выводы о надежности и стабильности банка. Найти их можно в свободном доступе - на официальных сайтах самих банков.

- Хорошо, допустим, банк выбран. В какой валюте выгодно держать вклады: сомах или долларах США, с учетом того, что сейчас не самая стабильная ситуация на рынке?

- Для выбора депозита клиент должен установить приоритеты, на основе которых он может принять для себя решение.

Учитывая текущую ситуацию с нестабильностью обменного курса на рынке, рекомендовали бы размещать денежные средства на депозитах как в сомах, так и в долларах США, создавая так называемую подушку безопасности. В настоящее время по депозитам в сомах банки предлагают достаточно доходную ставку. В некоторых случаях она достигает 12 и более процентов годовых, что, безусловно, выше показателя инфляции в стране.

Но при этом стоит рассматривать и одновременное размещение на валютных вкладах, проценты по которым хоть и невысокие, но при изменении курса национальной валюты можно получить определенный доход. К примеру, в марте этого года сом девальвировал по отношению к доллару почти на 10%. Так, если в марте курс доллара к сому составлял 69,9, то в настоящее время он достиг уровня 79,2 сома. Сейчас годовая ставка депозита в долларах - 1,5–2%. Это значит, что клиент, который имеет депозит в долларах США, обменяв доллары на сомы, получит 10% от девальвации сома и плюс те самые 1,5–2% по текущим условиям. Конечно, мы говорим про конкретную ситуацию и не можем с точностью утверждать, что курс доллара будет дальше расти. Поэтому идеальный вариант, который мы советуем клиентам, - придерживаться соотношения 70 к 30, т. е. размещать на депозитах в национальной валюте 70% своих средств и 30% денежных средств - в долларах США. Это позволит минимизировать риски в случае изменения (как роста, так и снижения) курса валюты, а также получать стабильный доход от вложений. Соотношение валюты вклада может быть различное, все зависит от срока и целей накоплений.

- На что еще важно обратить внимание при открытии вклада?

- При размещении денежных средств на депозите клиент должен определить для себя четкую цель. Это могут быть накопления на отдых, ремонт, покупку бытовой техники, лечение, первоначальный взнос за ипотеку или же обучение детей. В зависимости от задач следует определить срок, на который он может открыть депозит.

Банковский специалист предложит максимально подходящий вариант депозита для каждой конкретной цели.

В случае если возможны варианты использования денег, находящихся на депозите (в связи с изменением ситуации), то предпочтительнее открыть сомовый депозит "Универсальный", который позволит производить частичное снятие и пополнение денег.

Если речь идет о необходимости накопления денежных средств, в этом случае возможно размещение на депозит "Накопительный", который позволяет осуществлять дополнительные взносы в течение всего срока действия депозита, а также частично снимать деньги со счета - до 20% от суммы остатка по счету в день. Данный вид депозита наиболее актуален для родителей, планирующих обучение своих детей в будущем, либо клиентов, заинтересованных в накоплении денежных средств для своих личных целей.

Особые условия предоставляются для пенсионеров, по депозитам которых, помимо возможности пополнения счета, предлагается более высокая ставка, нежели по сходным стандартным программам, что, безусловно, обеспечивает более высокую доходность для этой группы клиентов.

Также считаю необходимым обратить внимание на очень важный аспект, ставший актуальным в настоящее время: по желанию клиента при открытии депозита можно получить платежную карту "Элкарт", на которую будут зачисляться проценты по депозиту, соответственно исчезает необходимость постоянного посещения банка. Получение денежных средств возможно в любом банкомате/POS–терминале, кроме того, у клиента появляется возможность оплачивать услуги, товары и т.д. посредством платежной карты. Это тоже очень удобно.

Стоит особо подчеркнуть, что навыки сбережения и накопления денег позволяют заложить основу комфортной жизни в будущем. Если вовремя начать откладывать, например, на обучение детей, то это гарантирует получение ими достойного образования. Или другой вариант: если заранее начать копить деньги на отдых или предстоящий ремонт, это избавит от необходимости брать мелкие потребительские кредиты, ставки по которым достаточно высокие.

Сложилось такое мнение, что пандемия повлияет на поведенческие привычки населения в сторону приоритета накопления денежных средств. Периоды кризиса обычно изменяют психологию потребления населения. Карантин и изоляция от бездумного шопинга приводят людей к осознанию бессмысленности многих трат, а снижение доходов заставляет задуматься о накоплении "финансовой подушки", необходимой для безболезненного преодоления кризисных периодов.

- Кто гарантирует, что вклады населения "не сгорят" и человек не потеряет свои деньги?

- В первую очередь гарантию по сохранности депозитов принимает на себя банк, привлекший депозит, он отвечает за его сохранность и соблюдение всех принятых на себя обязательств своим капиталом. Кроме этого, в Кыргызстане функционирует Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики, созданное согласно Закону Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)". В соответствии со ст. 4 закона вкладчикам выплачивается компенсация в размере 200 тысяч сомов, включая основную сумму депозита и начисленных процентов по нему. Поэтому немаловажно при открытии вклада поинтересоваться, является ли данный банк участником Системы защиты депозитов.

- А что насчет "Халык Банка"? Выполняет ли банк обязательства перед вкладчиками в период кризиса?

- Безусловно, выполняет. Несмотря на резкое изменение обменного курса, банк продолжает нести все обязательства по депозитам в полном объеме согласно установленным условиям.

Как уже было сказано, в настоящее время экономика испытывает определенные трудности, связанные с пандемией, что отражается на уровне развития экономики в целом. Конечно, наш банк учитывает все нюансы, реально оценивая свои возможности по соблюдению принятых обязательств перед клиентами банка. Банк ценит своих клиентов и изыскивает возможность по индивидуальному подходу к каждому из них.

- Мы говорили в основном о вкладах для физических лиц. Что предлагает "Халык Банк" для предпринимателей?

- Для юридических лиц предлагается широкий спектр услуг с учетом специфики их деятельности. Необходимо понимать, что бизнес больше интересует движение денег, нежели их накопление, хотя и это не исключается. Банк готов предложить предпринимателям открытие расчетных счетов с проведением операций как в национальной валюте, так и в валюте различных стран мира (американских долларах, тенге, российских рублях, китайских юанях и т.д.). Платежи могут осуществляться как внутри страны, так и в любой точке мира.

Исходя из нынешней ситуации с карантином, банк активно предлагает клиентам возможность работы на удаленном доступе посредством интернет–банкинга, использование корпоративных платежных карт и т.п.

Для клиентов разработаны различные опции по срочным депозитам, направленные на сбережение и накопление денежных средств, при этом банк готов подходить к каждому клиенту индивидуально, с учетом специфики его деятельности и потребностей.

О банке

ОАО "Халык Банк Кыргызстан" - дочерний банк АО "Народный Банк Казахстана".