Погода
$ 78.95 - 79.28
€ 92.87 - 94.12

В Ошской области местные жители подрались во время агитации кандидата

500  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Араванском районе Ошской области во время агитации кандидата в депутаты произошла массовая драка. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах региона.

Известно, что в драке участвовали около сотни человек, столкновение произошло во время выступления кандидата от партии "Мекеним Кыргызстан" Ильхома Маннанова. В результате драки за медицинской помощью обратились 12 человек, кроме того, были разбиты пять автомобилей.

Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента. ЧП уже прокомментировал глава правительства Кубатбек Боронов. Он поручил в кратчайшие сроки завершить расследование и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законодательством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392166
Теги:
выборы, Ошская область, Кыргызстан, массовая драка, Кубатбек Боронов, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  