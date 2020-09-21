В Ошской области местные жители подрались во время агитации кандидата

В Араванском районе Ошской области во время агитации кандидата в депутаты произошла массовая драка. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах региона.

Известно, что в драке участвовали около сотни человек, столкновение произошло во время выступления кандидата от партии "Мекеним Кыргызстан" Ильхома Маннанова. В результате драки за медицинской помощью обратились 12 человек, кроме того, были разбиты пять автомобилей.

Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента. ЧП уже прокомментировал глава правительства Кубатбек Боронов. Он поручил в кратчайшие сроки завершить расследование и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законодательством.