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Сурабалдиеву вызвали на допрос по делу Курсана Асанова

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК и кандидат в депутаты Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру в качестве свидетеля. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Эльвиру Сурабалдиеву вызвали в качестве свидетеля по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

- Нужно подчеркнуть, что следователь не скрывал причину вызова на допрос, и в телефонном разговоре проинформировал Эльвиру Сурабалдиеву. Информация, что следователь скрыл цель допроса, не соответствует действительности. Кроме того, надо сказать, что вызов на допрос не связан с политической деятельностью Эльвиры Сурабалдиевой в качестве кандидата и депутата, - прокомментировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отметим, Курсан Асанов также является кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Бутун Кыргызстан". Ему были предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/392175
Теги:
Генеральная прокуратура, Курсан Асанов, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, допрос
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