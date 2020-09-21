В КР стартовал конкурс для учителей "видеоурок с элементами МИГ"

С 20 сентября по 25 октября 2020 года Фонд "Центр Поддержки СМИ" принимает видеоуроки с компонентами медиа и информационной грамотности (далее - МИГ) от школьных учителей со всего Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Конкурс "Видеоурок с компонентами МИГ" организуется в целях повышения медиа и информационной и цифровой грамотности, критического мышления, безопасности в интернете.

"Цель этого конкурса - продвижение развития критического мышления учеников через внедрение компонентов МИГ; обучение цифровой грамотности и соблюдение безопасности в Интернет-среде и поддержка профессионально-творческого развития школьных учителей. Отличие данного конкурса в том, что видеоуроки должны быть разработаны с использованием современных технологий", - отмечает проектный ассистент Фонда Каныкей Кененсариева.

Подробные условия конкурса можно прочитать по следующей ссылке https://mediasabak.org/ru/news/164/. Необходимо заполнить и отправить форму.

Работы принимаются с 20 сентября до 25 октября 2020 года (включительно).

Итоги конкурса будут подведены 5 ноября на ежегодном форуме.

Призовой фонд конкурса:

1 место – ноутбук,

2 место – ноутбук,

3 место – ноутбук.

Отбор финалистов будет проводиться Фондом "Центр Поддержки СМИ" на конкурсной основе.

По всем дополнительным вопросам звоните по номеру: 0707 112 255 (Whatsapp) - Каныкей Кененсариева, 0777 230 286 - Тынчтыкбек Досмуратов или пишите на почтовый адрес mediasabakkg@gmail.com.