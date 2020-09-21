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"С целью безопасности" - в Минкультуры объяснили установку забора у музея

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- Оксана Гут
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Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 г. в рамках I-этапа реконструкции

Пользователи соцсетей активно обсуждают металлический забор, заграждающий здание Исторического музея в Бишкеке. Многие горожане возмущены его установкой и требуют объяснения от властей.

Редакция VB.KG связалась по этому поводу с министерством культуры, информации и туризма КР. В ведомстве подготовили официальный комментарий относительно информации по ограждению вокруг Национального исторического музея КР.

"Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 г. в рамках I-этапа реконструкции. Ограждение несет функциональную нагрузку - высота площадки в данном месте порядка 3 метра. Ограждение было установлено с целью безопасности граждан", - объяснили в Минкультуры.

Что касается вопроса об открытии реконструированного музея, то ответа на него ведомство пока дать не может. Нет даже предположительных сроков.


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URL: https://www.vb.kg/392177
Теги:
Министерство культуры и туризма, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
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