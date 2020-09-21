"С целью безопасности" - в Минкультуры объяснили установку забора у музея

Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 г. в рамках I-этапа реконструкции

Пользователи соцсетей активно обсуждают металлический забор, заграждающий здание Исторического музея в Бишкеке. Многие горожане возмущены его установкой и требуют объяснения от властей.

Редакция VB.KG связалась по этому поводу с министерством культуры, информации и туризма КР. В ведомстве подготовили официальный комментарий относительно информации по ограждению вокруг Национального исторического музея КР.

"Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 г. в рамках I-этапа реконструкции. Ограждение несет функциональную нагрузку - высота площадки в данном месте порядка 3 метра. Ограждение было установлено с целью безопасности граждан", - объяснили в Минкультуры.

Что касается вопроса об открытии реконструированного музея, то ответа на него ведомство пока дать не может. Нет даже предположительных сроков.