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Эльвира Сурабалдиева заявила, что не получала повестку на допрос

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша и кандидат в депутаты в новый созыв парламента Эльвира Сурабалдиева не получала повестку на допрос от Военной прокуратуры. Об этом она сообщила VB.KG.

- В прошлый четверг, 17 сентября, мне позвонил следователь Военной прокуратуры. Он сказал, что я буду допрошена в качестве свидетеля по делу Курсана Асанова. В это время я проводила агитацию в отдаленных районах. У нас распланирована каждая минута, поэтому я не смогла приехать на следующий день. Но мне не присылали официальной повестки в письменной форме. Следователь сообщил о допросу устно по телефону", - сказала Сурабалдиева.

Известно, что когда начался судебный процесс по делу Курсана Асанова следователи Военной прокуратуры задавали вопросы депутатам, связанные с некой перепиской о рассылке материалов.

Напомним, экс замминистра внутренних дел Курсан Асанов обвиняется в сокрытии улик и важных документов от следователей во время ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его также обвинили в неподчинении министру, принятии собственных решений и незаконном назначении водителем специально обученного солдата.

Позднее Генеральная прокуратура обвинила Асанова и редактора газеты "Чындык" Турсунбека Бейшенбекова в клевете на бывшего вице-премьера Жениша Разакова.


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URL: https://www.vb.kg/392180
Теги:
Генеральная прокуратура, Курсан Асанов, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, допрос
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