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Как и в какие города можно вылететь из аэропортов Кыргызстана сегодня

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Международного аэропорта "Манас" распространила информацию, в какие города можно вылететь из аэропортов Кыргызстана сегодня и что для этого требуется.

Из аэропорта "Манас" на сегодняшний день возобновлены регулярные авиарейсы по следующим маршрутам:

• Бишкек-Стамбул-Бишкек

• Бишкек-Анталья-Бишкек

• Дубай-Бишкек-Дубай

• Шарджа-Бишкек-Шарджа

• Ташкент-Бишкек-Ташкент

• Алматы-Бишкек-Алматы

• Бишкек-Москва-Бишкек.

В аэропорту "Ош" выполняются чартерные рейсы по следующим маршрутам:

• Москва-Ош-Москва

• Ош-Санкт-Петербург-Ош

• Ош-Новосибирск-Ош

• Ош-Екатеринбург-Ош

• Ош-Сургут-Ош

• Ош-Красноярк-Ош.

Согласно действующему порядку в России, Казахстане, Узбекистане, Объединённых Арабских Эмиратах граждане Кыргызстана должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию этих стран. Результат ПЦР-теста не требуется для вылетающих в Турцию.

"В связи с этим, просим всех пассажиров перед выездом проверить наличие всех необходимых документов – ПЦР-тест, загранпаспорт (Ф.И.О., дата рождения, пол, срок действия паспорта), особенно если паспорт новый. По вопросам приобретения билетов обращаться к представителям авиакомпаний", - отмечают в "МАМ".

Кроме того, возобновлены внутренние полеты по маршрутам:

• Бишкек-Ош-Бишкек (каждый день)

• Бишкек-Джалал-Абад-Бишкек (1 раз в неделю, по пятницам)

• Бишкек-Баткен-Бишкек (1 раз в неделю, по вторникам).

Вход в терминалы аэропортов ОАО "МАМ" разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель.

Все пассажиры должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для этого в зданиях аэропортов имеется специальная разметка и информационные стенды. Для обработки рук просим пользоваться санитайзерами.

Согласно алгоритму министерства здравоохранения КР в целях предотвращения заражения COVID-19 сотрудники санитарно-контрольного пункта контролируют температуру у всех прилетающих пассажиров. Наличие справки отрицательного ПЦР-теста обязательно.

ОАО "МАМ" просит всех пассажиров отнестись с понимаем к требованиям по недопущению распространения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/392184
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас", коронавирус, карантин
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