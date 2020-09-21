Как и в какие города можно вылететь из аэропортов Кыргызстана сегодня

Пресс-служба Международного аэропорта "Манас" распространила информацию, в какие города можно вылететь из аэропортов Кыргызстана сегодня и что для этого требуется.
Из аэропорта "Манас" на сегодняшний день возобновлены регулярные авиарейсы по следующим маршрутам:
• Бишкек-Стамбул-Бишкек
• Бишкек-Анталья-Бишкек
• Дубай-Бишкек-Дубай
• Шарджа-Бишкек-Шарджа
• Ташкент-Бишкек-Ташкент
• Алматы-Бишкек-Алматы
• Бишкек-Москва-Бишкек.
В аэропорту "Ош" выполняются чартерные рейсы по следующим маршрутам:
• Москва-Ош-Москва
• Ош-Санкт-Петербург-Ош
• Ош-Новосибирск-Ош
• Ош-Екатеринбург-Ош
• Ош-Сургут-Ош
• Ош-Красноярк-Ош.
Согласно действующему порядку в России, Казахстане, Узбекистане, Объединённых Арабских Эмиратах граждане Кыргызстана должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус (отрицательный), сделанный не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию этих стран. Результат ПЦР-теста не требуется для вылетающих в Турцию.
"В связи с этим, просим всех пассажиров перед выездом проверить наличие всех необходимых документов – ПЦР-тест, загранпаспорт (Ф.И.О., дата рождения, пол, срок действия паспорта), особенно если паспорт новый. По вопросам приобретения билетов обращаться к представителям авиакомпаний", - отмечают в "МАМ".
Кроме того, возобновлены внутренние полеты по маршрутам:
• Бишкек-Ош-Бишкек (каждый день)
• Бишкек-Джалал-Абад-Бишкек (1 раз в неделю, по пятницам)
• Бишкек-Баткен-Бишкек (1 раз в неделю, по вторникам).
Вход в терминалы аэропортов ОАО "МАМ" разрешен только для пассажиров при наличии авиабилета. При входе в здание аэровокзала пассажиры проходят через дезинфекционный тоннель.
Все пассажиры должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для этого в зданиях аэропортов имеется специальная разметка и информационные стенды. Для обработки рук просим пользоваться санитайзерами.
Согласно алгоритму министерства здравоохранения КР в целях предотвращения заражения COVID-19 сотрудники санитарно-контрольного пункта контролируют температуру у всех прилетающих пассажиров. Наличие справки отрицательного ПЦР-теста обязательно.
ОАО "МАМ" просит всех пассажиров отнестись с понимаем к требованиям по недопущению распространения коронавирусной инфекции.