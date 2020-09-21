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В Кыргызстане СМИ предлагают партиям подписать Договор о свободе слова

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане организации масс-медиа, журналисты и профильные эксперты предлагают партиям, участвующим в выборах в Жогорку Кенеш, подписать договор о свободе слова.

Документ представлен общественными объединениями "Журналисты", "Независимый союз журналистов Кыргызской Республики", а также другими общественными организациями.

Текст обращения разослан всем партиям, и на 24 сентября запланирована встреча с представителями партий и медиа-сектора.

Текст договора приводим полностью:

ДОГОВОР О СВОБОДЕ СЛОВА

Свобода слова - высшая ценность независимого демократического Кыргызстана!

"За 29 лет суверенитета Кыргызстана в стране периодически предпринимаются попытки законодательно ограничить свободу слова, ввести дополнительные ограничения для средств массовой информации и граждан. Становится нормой физическое и моральное давление на журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей и просто активных граждан!

Попытки ограничить свободу слова были связаны с намерениями:

- не допустить выявления и широкого обсуждения значимых для общества социальных, экономических и политических проблем;

- скрыть от общества, что на государство оказывается давление со стороны немногочисленных групп влияния в ущерб широким слоям граждан

- создать механизмы, защищающие скрытые привилегии, коррупционные схемы и "теневые" потоки;

- ограничить возможности граждан реально влиять на политику и требовать от политической элиты защиты и продвижения своих прав и свобод.

Представители медиа сектора отчетливо осознают, что ограничение свободы слова негативно сказывается на развитии Кыргызстана и считают, что именно сейчас накануне выборов, договоренность и взаимодействие политических партий и медиа сектора помогут преодолеть эту порочную практику.

Политическим партиям, участвующим в парламентских выборах 2020 года!

Представители медиа сектора призывают вас взять на себя ответственность обеспечение свободы слова, демократии и прав человека. Присоединение к Договору свидетельствует поддержку нижеследующего:

● Принимаемые парламентом новые законы и подзаконные акты должны поощрять и содействовать развитию свободы слова.

● Публичные выборные (политические) лица, государственные и муниципальные служащие могут подвергаться обоснованной критике за свою деятельность или бездеятельность.

● Не допускать практику использования правоохранительных и судебных органов для ограничения свободы слова, включая преследование за комментарии в социальных сетях и других Интернет ресурсах.

● Гарантировать доступ граждан к получению разносторонней информации, создавая условия для свободной деятельности СМИ и социальных сетей.

● Восстановить нормы, защищающие свободу слова и журналистов, в том числе, предусматривающие ответственность за нарушения законодательства о доступе к информации

● Обеспечить обязательное прохождение экспертиз и анализа регулятивного воздействия проектов законов в области СМИ и свободы слова.

● Обеспечить обязательное участие представителей независимых медиа и экспертов в области СМИ и свободы слова в разработке нормативных правовых актов, регулирующих медиа сектор.

● Принять нормы, обеспечивающие внедрение навыков медиаграмотности в образовательные программы среднего и высшего профессионального образования.

● Поощрять принятие нормативных правовых актов, направленных на развитие рыночных отношений в медиа сфере.

● Внедрить механизм государственного социального заказа на производство и распространение национального медиа контента.

● Обеспечить прозрачность и публичность процедуры составления социального пакета телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного вещания в КР (критерии отбора должны разрабатываться совместно с представителями независимых медиа и экспертов в области СМИ и свободы слова).

● Продолжить реформу государственных СМИ.

● Создать правовую защиту СМИ, государственных органов и граждан от кибер атак и угроз (DOSDDOS и пр.).

● Обеспечить равенство кыргызстанских и иностранных СМИ в создании и распространении не менее 50% теле-радиопередач отечественного производства и на государственном языке, в том числе через адаптацию контента иностранных каналов местными сетевыми партнерам.

● Внедрить нормы, устанавливающие кратчайшие сроки рассмотрения госорганами, органами местного самоуправления и иными организациями с участием государства, запросов о доступе к информации, поступивших от представителей медиа сектора.

● Предоставлять доступ журналистам и другим представителям медиа сектора к информации в период ЧС и ЧП.

Осознавая важность обеспечения свободы слова для демократического развития страны, политические партии, участвующие в парламентских выборах 2020 года, присоединяются к Договору и выражают намерение взаимодействовать с медиа сектором ради защиты свободы слова в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/392186
Теги:
выборы, партии, права человека, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СМИ
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