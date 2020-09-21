Департамент Минсельхоза КР опроверг обвинения в коррупции в свой адрес

Департамент органического сельского хозяйства министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР ответил на обвинения сотрудника Федора Волкова. Ветеран сельского хозяйства с 60-летним стажем ранее заявил, что Департамент задолжал ему более 400 тысяч сомов и в период пандемии оставил его без средств к существованию. Также он сообщил и о других якобы допущенных правонарушениях бывшего и нынешнего руководства департамента Ж. Туманова и Ж. Бакировой.

Редакция VB.KG публикует официальный комментарий Департамент органического сельского хозяйства полностью.

"В 2009 году, учитывая огромный опыт Ф.И. Волкова, "Кыргызагробиоцентр" (нынешний – Департамент органического сельского хозяйства) в возрасте 76 лет принял на должность заместителя директора Экспериментальной биофабрики. За время работы в биофабрике Ф. И. Волков показал себя с лучшей стороны, как специалист в области сельского хозяйства, за что несколько раз был награжден грамотами и наградами Департамента и министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Вместе с тем, в 2017 году в связи с сокращением штатного расписания по специальному счету "Кыргызагробиоцентра" должность заместителя директора Экспериментальной биофабрики была сокращена, после чего Ф.И. Волков начал работать по найму в качестве агронома.

Стоить отметить, что сотрудники Департамента получают доплаты за тяжелые работы с вредными веществами или опасными условиями труда. Приказ Департамента за №15 от 26 мая 2020 года "Об обязательном прохождении медосмотра сотрудников в течение месяца, после начала работы", в связи с чем сотрудники Департамента ежегодно проходят обязательные медицинские осмотры и предоставляют справку о прохождении освидетельствования в медицинских учреждениях для продолжения своих служебных обязанностей. Но со стороны Ф.И. Волкова многочисленные устные замечания на необходимость прохождения медосмотра были оставлены без внимания на протяжении нескольких лет.

Учитывая вышеизложенное, было принято решение не допускать Ф.И. Волкова к рабочему месту и работе с вредными и опасными для здоровья веществам, так как, Департамент не может нести ответственность за здоровье 87 летнего Ф.И. Волкова.

Касательно заявления Ф.И. Волкова о правонарушениях, имевших место при строительстве биофабрики в городе Нарын, Баткене, невыплате положенной заработной платы и других, ответственно заявляем, что это не что иное как клевета не имеющая под собой никаких доказательств. Об этом свидетельствуют многочисленные проверки со стороны Счетной палаты КР, Генеральной прокуратуры КР, комиссий созданной из числа сотрудников, как самого министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и других заинтересованных сторон.

В заключении хотелось бы призвать лиц, устроивших травлю на Департамент с помощью гражданина Волкова, прекратить все безосновательные заявления. В противном случае, руководство Департамента, согласно своим конституционным правам должно будет обратиться в судебные органы с заявлением о защите чести и достоинства", - говорится в опровержении Департамента за подписью его директора Жанаркан Бакировой.