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Кыргызстанцы поучаствовали в Московском марафоне

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- Евгений Денисенко
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Как подсчитано, более 22 тысяч человек пробежали Московский марафон, который состоялся в российской столице в воскресенье, 20 сентября Среди тех, кто вышел на марафонные дистанции, были и уроженцы Кыргызстана.

Впервые такой марафон, ставший затем ежегодным, был проведен в 2013 году. На сей раз забег, в котором могли поучаствовать любой желающий, состоялся, как и прежде, на двух дистанциях - 42,2 км и 10 км. Всех участников поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Оба забега стартовали в 9:00, рядом со стадионом "Лужники". Их маршруты прошли по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по одной из центральных улиц столицы - Тверской, Театральному проезду и под стенами Кремля. В связи с постановлением главного государственного санитарного врача РФ о запрете проведения массовых мероприятий с участием детей до 1 января 2021 года был отменен Детский забег, запланированный на 19 сентября.

В рамках мер борьбы с распространением коронавируса у персонала, волонтеров и участников марафона измерялась температура тела. А бегуны были обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, находиться в масках и перчатках до старта и после финиша, дезинфицировать руки, а также пройти обследование на коронавирус с получением результатов не ранее двух суток до забега. Зрителям рекомендовали воздержаться от поддержки участников на старте и финише, чтобы избежать скопления людей. Также в рамках марафона впервые прошел чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как отметили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, уроженцы КР традиционно выходят на такие состязания. Не стало исключением и нынешнее. Правда, по причине проблем, в том числе транспортных, в связи с коронавирусом, не удалось прибыть участникам из самого Кыргызстана. Но вновь попробовали свои силы соотечественники, находящиеся в России. А одним из бегунов стал бывший член сборной по легкой атлетике Азамат Нуржанов – тот самый, что на днях стал героем соцсетей.

Видео с героическим поступком Нуржанова опубликовал российский блогер, разыгравший похищение ребенка на улице и реакцию на это окружающих. Кыргызстанец смело вступил в схватку с двумя крепкими молодыми людьми, которые выскочили из машины и попытались затащить в нее подростка.

Напомним, что в прошлом году участником Московского марафона был, в числе других соотечественников, генерал- майор милиции в отставке Кемелбек Киязов. Несмотря на сложные погодные условиях, с которыми столкнулись все бегуны, - температура не выше 7 градусов тепла, сильный холодный ветер, на отдельных дистанциях – с дождем, Киязов установил свой личный рекорд на марафонской дистанции в 42 километра 195 метров. Его результат - 4 часа 01 минута.

Еще одним активным участником этого марафона среди кыргызстанцев был, причем не единожды, ветеран Великой Отечественной войны, бишкекчанин Петр Чесноков, ушедший из жизни в 2017 году в возрасте 94 лет. Правда, он одолевал дистанцию не в 42 км, а в 10 км и показывал отличные для столь преклонного возраста результаты.


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URL: https://www.vb.kg/392194
Теги:
легкая атлетика, марафон, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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