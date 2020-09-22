Погода
$ 79.13 - 79.39
€ 92.87 - 94.12

Ремонтировать или покупать новый генератор

274  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генератор является источником электроэнергии любого автомобиля. Как любой другой механизм автомобиля, он изнашивается и имеет определенный срок эксплуатации. Что же делать, если генератор исчерпал свой ресурс: ремонтировать или заменить на новый?

Высококачественный ремонт генератора возможен только при условии полной его диагностики и демонтажа. Но в этом случае учтите срок эксплуатации данного генератора и целесообразность ремонта в целом. Если генератор был установлен давно и уже имеет большой износ, то лучше купить новый. Будьте внимательны при выборе генератора, выбирайте строго в соответствии с вашим авто, нередко продавцы предлагают просто похожий генератор, но он может не подойти по креплениям и видам подключения к бортовой электросети.

Демонтаж, диагностика и ремонт генератора не всегда приводят его к полному восстановлению. Возможно образование дефектов, так например заниженный показатель напряжения генератора может зависеть от отказа диодного моста, в то время как спаленный регулятор напряжения спровоцирует завышенный показатель. При малых нагрузках генератор будет производить 13,8 - 14,9 В, что является нормой, но если нагрузку прирастить, то отдача энергии генератора начнет падать. А если при диагностике не выявить наличие замыкания диодного моста либо нарушение обмотки, то вновь установленный регулятор напряжение сразу же сгорит.

Что ремонтируется в генераторе, а какие детали можно только заменить?

Одним из самых трудоемких считается ремонт статора генератора путем перемотки. К его перегоранию могут привести нарушение изоляции в виде лакового покрытия, а также механические повреждения обмотки. Квалифицированные специалисты предложат замену статора на аналогичный с другого генератора, а многие могут предложить ремонт. Обратите внимание, что перемотка обойдется дешевле приобретения целого узла на 20–30 %.

Еще труднее обстоят дела с ротором. При поломке ротора его придется поменять, потому что, как правило, его конструкция не разборная. Стоимость его составляет 40–60% от цены самого генератора. Замена ротора осуществляется с последующей балансировкой. В некоторых мастерских при отсутствии ротора или подходящего генератора могут предложить ремонт, этот процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. Оправдан такой ремонт будет в одном случае: если другого выхода просто нет.

Также при дефектовке может обнаружиться выход из строя подшипников. Они не ремонтируются и меняются все сразу.

Самым простым и дешевым будет замена щеток и диодного моста, такое случается с относительно свежими генераторами.

Также имейте в виду, что цена на снятие и установку генератора на разные автомобили может отличаться существенно. На некоторых автомобилях это задачка не из легких и требует дополнительного оборудования.

Во многих специализированных сервисах по ремонту генераторов могут предложить восстановленный генератор с гарантией до полугода, экономия в данном случае может составить до 60 % от цены нового генератора. Такой вариант очень хорош, но в том случае, если приобретаете его в своем городе.

Если ни один из вариантов не подходит, стоит приобрести новый автогенератор хорошего качества.

Автор: Леонид Владти


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392195
Теги:
автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  