Ремонтировать или покупать новый генератор

Генератор является источником электроэнергии любого автомобиля. Как любой другой механизм автомобиля, он изнашивается и имеет определенный срок эксплуатации. Что же делать, если генератор исчерпал свой ресурс: ремонтировать или заменить на новый?

Высококачественный ремонт генератора возможен только при условии полной его диагностики и демонтажа. Но в этом случае учтите срок эксплуатации данного генератора и целесообразность ремонта в целом. Если генератор был установлен давно и уже имеет большой износ, то лучше купить новый. Будьте внимательны при выборе генератора, выбирайте строго в соответствии с вашим авто, нередко продавцы предлагают просто похожий генератор, но он может не подойти по креплениям и видам подключения к бортовой электросети.

Демонтаж, диагностика и ремонт генератора не всегда приводят его к полному восстановлению. Возможно образование дефектов, так например заниженный показатель напряжения генератора может зависеть от отказа диодного моста, в то время как спаленный регулятор напряжения спровоцирует завышенный показатель. При малых нагрузках генератор будет производить 13,8 - 14,9 В, что является нормой, но если нагрузку прирастить, то отдача энергии генератора начнет падать. А если при диагностике не выявить наличие замыкания диодного моста либо нарушение обмотки, то вновь установленный регулятор напряжение сразу же сгорит.

Что ремонтируется в генераторе, а какие детали можно только заменить?

Одним из самых трудоемких считается ремонт статора генератора путем перемотки. К его перегоранию могут привести нарушение изоляции в виде лакового покрытия, а также механические повреждения обмотки. Квалифицированные специалисты предложат замену статора на аналогичный с другого генератора, а многие могут предложить ремонт. Обратите внимание, что перемотка обойдется дешевле приобретения целого узла на 20–30 %.

Еще труднее обстоят дела с ротором. При поломке ротора его придется поменять, потому что, как правило, его конструкция не разборная. Стоимость его составляет 40–60% от цены самого генератора. Замена ротора осуществляется с последующей балансировкой. В некоторых мастерских при отсутствии ротора или подходящего генератора могут предложить ремонт, этот процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. Оправдан такой ремонт будет в одном случае: если другого выхода просто нет.

Также при дефектовке может обнаружиться выход из строя подшипников. Они не ремонтируются и меняются все сразу.

Самым простым и дешевым будет замена щеток и диодного моста, такое случается с относительно свежими генераторами.

Также имейте в виду, что цена на снятие и установку генератора на разные автомобили может отличаться существенно. На некоторых автомобилях это задачка не из легких и требует дополнительного оборудования.

Во многих специализированных сервисах по ремонту генераторов могут предложить восстановленный генератор с гарантией до полугода, экономия в данном случае может составить до 60 % от цены нового генератора. Такой вариант очень хорош, но в том случае, если приобретаете его в своем городе.

Если ни один из вариантов не подходит, стоит приобрести новый автогенератор хорошего качества.

Автор: Леонид Владти